На Волині за п'яне водіння судили багатодітну матір





Про це стало відомо з постанови Любешівського районного суду, інформують



Як ідеться у протоколі, 10 квітня в післяобідню пору в смт Любешів Олеся С. керувала скутером «Ямаха» без номерних знаків в стані алкогольного сп’яніння. Результат драгера – 2,48 проміле, а це в понад дванадцять разів перевищує допустиму дозу алкоголю в крові.



У суді жінка визнала свою вину та просила відстрочити сплату штрафу через скрутне матеріальне становище. Правопорушниця ніде не працює, розлучена та має на утриманні трьох малолітніх дітей.



Суд врахував прохання жінки, відстрочивши виконання постанови у частині накладення штрафу розміром 17 тисяч на шість місяців.

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