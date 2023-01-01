На Волині попрощалися із Героєм Федором Шилюком
Сьогодні, 12:50
У селі Текля Дубечненської громади попрощались з воїном Федором Шилюком, 1970 року народження.
Героя поховали у середу, 24 травня. Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії.
У селі Текля провели в останню путь 52-річного захисника Федора Шилюка. Загинув Федір Федорович 18 травня у боях за цілісність та незалежність України.
Живим коридором зустріли полеглого воїна жителі Дубечненської громади.
Відспівали захисника у Свято-Успенському храмі рідного села. Чин похорону звершив благочинний Кримненсьго округу протоієрей Сергій Никонюк у співслужінні священників благочиння.
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Героя поховали у середу, 24 травня. Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії.
У селі Текля провели в останню путь 52-річного захисника Федора Шилюка. Загинув Федір Федорович 18 травня у боях за цілісність та незалежність України.
Живим коридором зустріли полеглого воїна жителі Дубечненської громади.
Відспівали захисника у Свято-Успенському храмі рідного села. Чин похорону звершив благочинний Кримненсьго округу протоієрей Сергій Никонюк у співслужінні священників благочиння.
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