На Волині попрощалися із Героєм Федором Шилюком

На Волині попрощалися із Героєм Федором Шилюком
У селі Текля Дубечненської громади попрощались з воїном Федором Шилюком, 1970 року народження.

Героя поховали у середу, 24 травня. Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії.

У селі Текля провели в останню путь 52-річного захисника Федора Шилюка. Загинув Федір Федорович 18 травня у боях за цілісність та незалежність України.

Живим коридором зустріли полеглого воїна жителі Дубечненської громади.

Відспівали захисника у Свято-Успенському храмі рідного села. Чин похорону звершив благочинний Кримненсьго округу протоієрей Сергій Никонюк у співслужінні священників благочиння.

На Волині попрощалися із Героєм Федором Шилюком


На Волині попрощалися із Героєм Федором Шилюком


На Волині попрощалися із Героєм Федором Шилюком



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Теги: війна, Росія, Україна
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