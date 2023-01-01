У передмісті Бахмута «вагнерівців» замінили російські військові, − Маляр





Про це Ганна Маляр.



"Епіцентром бойових дій залишається схід. Там ворог здійснює наступ на декількох напрямках - Авдіївському, Мар‘їнському, Лиманському, Купянському та Бахмутському. На Авдіївському і Мар‘їнському - атаки ворога відбиті. Наступальні дії ворога безуспішні. На Лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив. На Купянському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, несе втрати", - йдеться в повідомленні.



Маляр зазначила, що

Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.



Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі «Літак».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на данний момент залишаються "вагнерівці".Про це повідомила заступник міністра оборони"Епіцентром бойових дій залишається схід. Там ворог здійснює наступ на декількох напрямках - Авдіївському, Мар‘їнському, Лиманському, Купянському та Бахмутському. На Авдіївському і Мар‘їнському - атаки ворога відбиті. Наступальні дії ворога безуспішні. На Лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив. На Купянському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, несе втрати", - йдеться в повідомленні.Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування по флангах.Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі «Літак».

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