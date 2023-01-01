У передмісті Бахмута «вагнерівців» замінили російські військові, − Маляр
Сьогодні, 13:00
У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на данний момент залишаються "вагнерівці".
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
"Епіцентром бойових дій залишається схід. Там ворог здійснює наступ на декількох напрямках - Авдіївському, Мар‘їнському, Лиманському, Купянському та Бахмутському. На Авдіївському і Мар‘їнському - атаки ворога відбиті. Наступальні дії ворога безуспішні. На Лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив. На Купянському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, несе втрати", - йдеться в повідомленні.
Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування по флангах.
Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.
Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі «Літак».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
"Епіцентром бойових дій залишається схід. Там ворог здійснює наступ на декількох напрямках - Авдіївському, Мар‘їнському, Лиманському, Купянському та Бахмутському. На Авдіївському і Мар‘їнському - атаки ворога відбиті. Наступальні дії ворога безуспішні. На Лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив. На Купянському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, несе втрати", - йдеться в повідомленні.
Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування по флангах.
Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.
Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі «Літак».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Він був найкращим у світі чоловіком і батьком»: звання Героя України просять присвоїти волинянину Анатолію Смітюху
Сьогодні, 13:35
У передмісті Бахмута «вагнерівців» замінили російські військові, − Маляр
Сьогодні, 13:00
На Волині попрощалися із Героєм Федором Шилюком
Сьогодні, 12:50
Медіа