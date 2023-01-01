У передмісті Бахмута «вагнерівців» замінили російські військові, − Маляр

У передмісті Бахмута «вагнерівців» замінили російські військові, − Маляр
У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на данний момент залишаються "вагнерівці".

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Епіцентром бойових дій залишається схід. Там ворог здійснює наступ на декількох напрямках - Авдіївському, Мар‘їнському, Лиманському, Купянському та Бахмутському. На Авдіївському і Мар‘їнському - атаки ворога відбиті. Наступальні дії ворога безуспішні. На Лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив. На Купянському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, несе втрати", - йдеться в повідомленні.

Маляр зазначила, що на Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування по флангах.
Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.

Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі «Літак».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Бахмут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Він був найкращим у світі чоловіком і батьком»: звання Героя України просять присвоїти волинянину Анатолію Смітюху
Сьогодні, 13:35
У Луцьку медики врятували хлопчика, якому в око потрапив дріт від батога
Сьогодні, 13:20
У передмісті Бахмута «вагнерівців» замінили російські військові, − Маляр
Сьогодні, 13:00
На Волині попрощалися із Героєм Федором Шилюком
Сьогодні, 12:50
Водій Києво-Печерської лаври заперечував існування України, – СБУ
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Росіяни не можуть взяти Бахмут 10 місяців, – Данілов Росіяни не можуть взяти Бахмут 10 місяців, – Данілов
23 травень, 21:30
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо «Вагнер» розбили У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо «Вагнер» розбили
21 травень, 04:39
Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти, – Маляр Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти, – Маляр
20 травень, 22:09
Пройшли вперед до 1700 метрів: Череватий розказав про просування ЗСУ поблизу Бахмута Пройшли вперед до 1700 метрів: Череватий розказав про просування ЗСУ поблизу Бахмута
18 травень, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині цьогоріч вже виявили три випадки хвороби Лайма
Сьогодні, 14:02
 0
На війні загинув снайпер з Волині Микола Гапонюк: без батька залишилися троє донечок
Сьогодні, 13:41
 0
«Він був найкращим у світі чоловіком і батьком»: звання Героя України просять присвоїти волинянину Анатолію Смітюху
Сьогодні, 13:35
 0
У Луцьку медики врятували хлопчика, якому в око потрапив дріт від батога
Сьогодні, 13:20
 0
У передмісті Бахмута «вагнерівців» замінили російські військові, − Маляр
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8