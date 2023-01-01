«Він був найкращим у світі чоловіком і батьком»: звання Героя України просять присвоїти волинянину Анатолію Смітюху

Смітюху Анатолію Антоновичу із Каменя-Каширського рідні просять присвоїти найвище державне звання "Герой України" (посмертно).



Про це



"Прошу розглянути петицію та присвоїти почесне звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю Збройних сил України Смітюху Анатолію Антоновичу, головному сержант-командиру інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу військової частини А 7060, 100-тої окремої бригади територіальної оборони України, 51-го окремого батальйону територіальної оборони", - пише донька загиблого воїна Ангеліна Смітюх.



Смітюх Анатолій Антонович народився 10 лютого 1972 року. Жив у місті Камені-Каширському. Виховав із дружиною двох дітей - 25-річну доньку та 20-річного сина.



"Він захищав наш мир і спокій - і віддав своє життя за Україну. Був справжнім патріотом, мужнім і вірним воїном. У січні 2022-го вирішив продовжити службу та підписав контракт в частині А 7060. Був сапером, головним сержант-командиром інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу. Відколи почалося повномасштабне вторгнення - довелось зайняти оборонні позиції на півночі Волинської області та зміцнювати захист кордону з боку Білорусі. Він раніше служив у війську, працював на кордоні, тож його досвід та вміння стали у нагоді. Анатолій Антонович заміновував територію вздовж рубежу, щоб ворог не прорвався.



З 30 березня 2023 року у складі 100-ї бригади ТРО потрапив на передову, щоб боронити Україну у запеклих боях на Луганщині. Виконуючи бойові завдання у селищі Діброва Луганської області, 6 травня 2023 року головний сержант-командир інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу



«Сапер - це той, хто не має права на помилку», - так казав татусь.

Усі, хто був знайомий з татком, знає його, як досвідченого у своїй справі спеціаліста, відповідального, люблячого, надійного, вірного друга. Він був найкращим у світі чоловіком і батьком. Я дуже прошу, вас, допоможіть, будь ласка, підписати петицію для татка, я дуже хочу, щоб його побачила та знала уся Україна", - звертається до усіх небайдужих донька загиблого Героя.



Підписати петицію можна за



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовцю Збройних сил України, штаб-сержантуіз Каменя-Каширського рідні просять присвоїти найвище державне звання "Герой України" (посмертно).Про це йдеться у тексті петиції, яку розмістили на сайті президента України."Прошу розглянути петицію та присвоїти почесне звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю Збройних сил України Смітюху Анатолію Антоновичу, головному сержант-командиру інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу військової частини А 7060, 100-тої окремої бригади територіальної оборони України, 51-го окремого батальйону територіальної оборони", - пише донька загиблого воїнаСмітюх Анатолій Антонович народився 10 лютого 1972 року. Жив у місті Камені-Каширському. Виховав із дружиною двох дітей - 25-річну доньку та 20-річного сина."Він захищав наш мир і спокій - і віддав своє життя за Україну. Був справжнім патріотом, мужнім і вірним воїном. У січні 2022-го вирішив продовжити службу та підписав контракт в частині А 7060. Був сапером, головним сержант-командиром інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу. Відколи почалося повномасштабне вторгнення - довелось зайняти оборонні позиції на півночі Волинської області та зміцнювати захист кордону з боку Білорусі. Він раніше служив у війську, працював на кордоні, тож його досвід та вміння стали у нагоді. Анатолій Антонович заміновував територію вздовж рубежу, щоб ворог не прорвався.З 30 березня 2023 року у складі 100-ї бригади ТРО потрапив на передову, щоб боронити Україну у запеклих боях на Луганщині. Виконуючи бойові завдання у селищі Діброва Луганської області, 6 травня 2023 року головний сержант-командир інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу Смітюх Анатолій Антонович загинув під час мінометного обстрілу на полі бою" , - розповіла донька Ангеліна.«Сапер - це той, хто не має права на помилку», - так казав татусь.Усі, хто був знайомий з татком, знає його, як досвідченого у своїй справі спеціаліста, відповідального, люблячого, надійного, вірного друга. Він був найкращим у світі чоловіком і батьком. Я дуже прошу, вас, допоможіть, будь ласка, підписати петицію для татка, я дуже хочу, щоб його побачила та знала уся Україна", - звертається до усіх небайдужих донька загиблого Героя.Підписати петицію можна за посиланням

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