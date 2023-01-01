«Він був найкращим у світі чоловіком і батьком»: звання Героя України просять присвоїти волинянину Анатолію Смітюху
Сьогодні, 13:35
Військовослужбовцю Збройних сил України, штаб-сержанту Смітюху Анатолію Антоновичу із Каменя-Каширського рідні просять присвоїти найвище державне звання "Герой України" (посмертно).
Про це йдеться у тексті петиції, яку розмістили на сайті президента України.
"Прошу розглянути петицію та присвоїти почесне звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю Збройних сил України Смітюху Анатолію Антоновичу, головному сержант-командиру інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу військової частини А 7060, 100-тої окремої бригади територіальної оборони України, 51-го окремого батальйону територіальної оборони", - пише донька загиблого воїна Ангеліна Смітюх.
Смітюх Анатолій Антонович народився 10 лютого 1972 року. Жив у місті Камені-Каширському. Виховав із дружиною двох дітей - 25-річну доньку та 20-річного сина.
"Він захищав наш мир і спокій - і віддав своє життя за Україну. Був справжнім патріотом, мужнім і вірним воїном. У січні 2022-го вирішив продовжити службу та підписав контракт в частині А 7060. Був сапером, головним сержант-командиром інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу. Відколи почалося повномасштабне вторгнення - довелось зайняти оборонні позиції на півночі Волинської області та зміцнювати захист кордону з боку Білорусі. Він раніше служив у війську, працював на кордоні, тож його досвід та вміння стали у нагоді. Анатолій Антонович заміновував територію вздовж рубежу, щоб ворог не прорвався.
З 30 березня 2023 року у складі 100-ї бригади ТРО потрапив на передову, щоб боронити Україну у запеклих боях на Луганщині. Виконуючи бойові завдання у селищі Діброва Луганської області, 6 травня 2023 року головний сержант-командир інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу Смітюх Анатолій Антонович загинув під час мінометного обстрілу на полі бою", - розповіла донька Ангеліна.
«Сапер - це той, хто не має права на помилку», - так казав татусь.
Усі, хто був знайомий з татком, знає його, як досвідченого у своїй справі спеціаліста, відповідального, люблячого, надійного, вірного друга. Він був найкращим у світі чоловіком і батьком. Я дуже прошу, вас, допоможіть, будь ласка, підписати петицію для татка, я дуже хочу, щоб його побачила та знала уся Україна", - звертається до усіх небайдужих донька загиблого Героя.
Підписати петицію можна за посиланням.
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Про це йдеться у тексті петиції, яку розмістили на сайті президента України.
"Прошу розглянути петицію та присвоїти почесне звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю Збройних сил України Смітюху Анатолію Антоновичу, головному сержант-командиру інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу військової частини А 7060, 100-тої окремої бригади територіальної оборони України, 51-го окремого батальйону територіальної оборони", - пише донька загиблого воїна Ангеліна Смітюх.
Смітюх Анатолій Антонович народився 10 лютого 1972 року. Жив у місті Камені-Каширському. Виховав із дружиною двох дітей - 25-річну доньку та 20-річного сина.
"Він захищав наш мир і спокій - і віддав своє життя за Україну. Був справжнім патріотом, мужнім і вірним воїном. У січні 2022-го вирішив продовжити службу та підписав контракт в частині А 7060. Був сапером, головним сержант-командиром інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу. Відколи почалося повномасштабне вторгнення - довелось зайняти оборонні позиції на півночі Волинської області та зміцнювати захист кордону з боку Білорусі. Він раніше служив у війську, працював на кордоні, тож його досвід та вміння стали у нагоді. Анатолій Антонович заміновував територію вздовж рубежу, щоб ворог не прорвався.
З 30 березня 2023 року у складі 100-ї бригади ТРО потрапив на передову, щоб боронити Україну у запеклих боях на Луганщині. Виконуючи бойові завдання у селищі Діброва Луганської області, 6 травня 2023 року головний сержант-командир інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу Смітюх Анатолій Антонович загинув під час мінометного обстрілу на полі бою", - розповіла донька Ангеліна.
«Сапер - це той, хто не має права на помилку», - так казав татусь.
Усі, хто був знайомий з татком, знає його, як досвідченого у своїй справі спеціаліста, відповідального, люблячого, надійного, вірного друга. Він був найкращим у світі чоловіком і батьком. Я дуже прошу, вас, допоможіть, будь ласка, підписати петицію для татка, я дуже хочу, щоб його побачила та знала уся Україна", - звертається до усіх небайдужих донька загиблого Героя.
Підписати петицію можна за посиланням.
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