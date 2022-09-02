На Волині цьогоріч вже виявили три випадки хвороби Лайма





Нинішньої весни вже є перші офіційно зареєстровані випадки хвороби Лайм-бореліозу. А статистика минулого року взагалі вражає, - пишуть



«Протягом 2022 року з укусами кліщів до медичних закладів області звернулося близько 800 людей, з них 170 – діти, – розповідає епідеміолог ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ» Олександр Гнатюк. – З початку сезону 2023 року вже зареєстровано 151 звернення, зокрема 59 дітей.



Якщо донедавна пік активності кліщів припадав на травень-червень і два перші місяці осені, то тепер ситуація змінилася в гірший бік. Такий «сюрприз» люди можуть принести з прогулянки від травня і до листопада. Тому після перебування на природі лікарі радять обов’язково оглянути себе на наявність таких непроханих гостей.



«Якщо ви знайшли на тілі кліща, треба якнайшвидше його зняти, – каже інфекціоністка Волинської обласної інфекційної лікарні Оксана Зінчук. – Що менше він там сидить, то більша ймовірність того, що ви не інфікуєтеся. Для цього потрібно взяти пінцет і вийняти кліща рівномірним тягнучим рухом. Якщо ви самостійно не можете цього зробити, зверніться до травматолога або хірурга. Нема можливості відвідати мед заклад – тоді доведеться долати проблему самотужки. У будь-якому разі кліща потрібно зняти й утилізувати. Кинути у спиртовий розчин, щоб він там загинув, або змити в каналізацію».



За словами пані Оксани, не всі кліщі інфіковані. З усієї популяції заражені борелією лише відсотків з 20. На око визначити, інфікований кліщ чи ні, не можна. Потрібно віднести його на аналіз, а якщо такої можливості нема, перші тижні уважно стежити за самопочуттям. Інкубаційний період у хвороби Лайма – від 14 до 45 днів. Найчастіше першим проявом інфікування є еритема, тобто червона пляма на місці укусу кліща. Якщо помітили її у себе, потрібно одразу звертатись до лікаря. Згаявши час, людина лише додасть собі проблем.



Протягом 2022 року у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб лабораторно дослідили 124 кліщі, зняті з людей, у 44 (або 35% випадків) виявили клітини, морфологічно схожі на борелії. Вони становлять потенційну небезпеку для людини. За чотири місяці 2023-го дослідили 22 кліщі. У семи з них (32%) виявили клітини, морфологічно схожі на борелії».



Як повідомив Олександр Гнатюк, торік в області було зареєстровано 64 випадки Лайм-бореліозу ( хвороби Лайма). Цього року офіційно підтверджено цю хворобу в трьох пацієнтів: два випадки – у Ковелі, один – у колишньому Маневицькому районі. 2022-го і цього року кліщового вірусного енцефаліту на Волині не реєстрували.



«Позаминулого літа я пасла корів, – розповідає жителька одного із сіл Ковельщини Валентина. – Наступного дня виявила на тілі два кліщі. Зняла їх і припекла спиртом місця укусів. І вирішила, що проблему знято. Однак дарма – через два тижні на місці одного з укусів з’явилась червона пляма. Я не звернула на неї уваги, вирішила, що комарі покусали. Та й не до того було – вдома малі діти, господарка.



За кілька днів відчула слабкість і жар. Думала, що десь підхопила грип. Напилась трав’яного чаю, малини. Не допомогло. Коли вже зовсім стало зле, мусили їхати у лікарню. Завідувач відділення довго сварився. Казав, що якби ще день-два – була б біда. І мене відвезли до Луцька. Пробула у стаціонарі два тижні. Тепер на кожен укус комара реагую – боюся, що знову захворію».



Як розповіла інфекціоністка Оксана Зінчук, пропустивши першу стадію недуги, людина ризикує отримати ускладнення, що суттєво погіршить здоров’я. Якщо лікування не розпочати вчасно, Лайм-бореліоз вражає нервову систему, серце та суглоби. Внаслідок цього хворий може на все життя залишитися з інвалідністю.



Лайм-бореліозу легше запобігти, вважає лікарка. Вона радить виходити на прогулянки в парк або до лісу у відповідному одязі. До того ж, каже пані Оксана, зараз наша промисловість випускає чимало дієвих репелентів. Ними потрібно обробити одяг перед виходом з дому. Єдина умова – людина мусить чітко знати, що на репеленти не має алергії.



Особливо обережно потрібно користуватися такими засобами захисту під час обробки дитячого одягу. Потрібно бути впевненим у нешкідливості репеленту для організму дитини, аби не розвинулась алергічна реакція.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Обережно, кліщі!»: такі таблички нерідко можна побачити у парках та скверах області. Без перебільшення, укус кліща становить загрозу для здоров’я.Нинішньої весни вже є перші офіційно зареєстровані випадки хвороби Лайм-бореліозу. А статистика минулого року взагалі вражає, - пишуть Волинські новини. «Протягом 2022 року з укусами кліщів до медичних закладів області звернулося близько 800 людей, з них 170 – діти, – розповідає епідеміолог ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ». – З початку сезону 2023 року вже зареєстровано 151 звернення, зокрема 59 дітей.Якщо донедавна пік активності кліщів припадав на травень-червень і два перші місяці осені, то тепер ситуація змінилася в гірший бік. Такий «сюрприз» люди можуть принести з прогулянки від травня і до листопада. Тому після перебування на природі лікарі радять обов’язково оглянути себе на наявність таких непроханих гостей.«Якщо ви знайшли на тілі кліща, треба якнайшвидше його зняти, – каже інфекціоністка Волинської обласної інфекційної лікарні. – Що менше він там сидить, то більша ймовірність того, що ви не інфікуєтеся. Для цього потрібно взяти пінцет і вийняти кліща рівномірним тягнучим рухом. Якщо ви самостійно не можете цього зробити, зверніться до травматолога або хірурга. Нема можливості відвідати мед заклад – тоді доведеться долати проблему самотужки. У будь-якому разі кліща потрібно зняти й утилізувати. Кинути у спиртовий розчин, щоб він там загинув, або змити в каналізацію».За словами пані Оксани, не всі кліщі інфіковані. З усієї популяції заражені борелією лише відсотків з 20. На око визначити, інфікований кліщ чи ні, не можна. Потрібно віднести його на аналіз, а якщо такої можливості нема, перші тижні уважно стежити за самопочуттям. Інкубаційний період у хвороби Лайма – від 14 до 45 днів. Найчастіше першим проявом інфікування є еритема, тобто червона пляма на місці укусу кліща. Якщо помітили її у себе, потрібно одразу звертатись до лікаря. Згаявши час, людина лише додасть собі проблем.Протягом 2022 року у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб лабораторно дослідили 124 кліщі, зняті з людей, у 44 (або 35% випадків) виявили клітини, морфологічно схожі на борелії. Вони становлять потенційну небезпеку для людини. За чотири місяці 2023-го дослідили 22 кліщі. У семи з них (32%) виявили клітини, морфологічно схожі на борелії».Як повідомив Олександр Гнатюк, торік в області було зареєстровано 64 випадки Лайм-бореліозу ( хвороби Лайма). Цього року офіційно підтверджено цю хворобу в трьох пацієнтів: два випадки – у Ковелі, один – у колишньому Маневицькому районі. 2022-го і цього року кліщового вірусного енцефаліту на Волині не реєстрували.«Позаминулого літа я пасла корів, – розповідає жителька одного із сіл Ковельщини. – Наступного дня виявила на тілі два кліщі. Зняла їх і припекла спиртом місця укусів. І вирішила, що проблему знято. Однак дарма – через два тижні на місці одного з укусів з’явилась червона пляма. Я не звернула на неї уваги, вирішила, що комарі покусали. Та й не до того було – вдома малі діти, господарка.За кілька днів відчула слабкість і жар. Думала, що десь підхопила грип. Напилась трав’яного чаю, малини. Не допомогло. Коли вже зовсім стало зле, мусили їхати у лікарню. Завідувач відділення довго сварився. Казав, що якби ще день-два – була б біда. І мене відвезли до Луцька. Пробула у стаціонарі два тижні. Тепер на кожен укус комара реагую – боюся, що знову захворію».Як розповіла інфекціоністка Оксана Зінчук, пропустивши першу стадію недуги, людина ризикує отримати ускладнення, що суттєво погіршить здоров’я. Якщо лікування не розпочати вчасно, Лайм-бореліоз вражає нервову систему, серце та суглоби. Внаслідок цього хворий може на все життя залишитися з інвалідністю.Лайм-бореліозу легше запобігти, вважає лікарка. Вона радить виходити на прогулянки в парк або до лісу у відповідному одязі. До того ж, каже пані Оксана, зараз наша промисловість випускає чимало дієвих репелентів. Ними потрібно обробити одяг перед виходом з дому. Єдина умова – людина мусить чітко знати, що на репеленти не має алергії.Особливо обережно потрібно користуватися такими засобами захисту під час обробки дитячого одягу. Потрібно бути впевненим у нешкідливості репеленту для організму дитини, аби не розвинулась алергічна реакція.

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