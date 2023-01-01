Україна повернула з полону 106 захисників : це воїни з Бахмутського напрямку

Україна повернула з полону 106 захисників : це воїни з Бахмутського напрямку
Україна повернула з полону ще 106 військових.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це воїни з Бахмутського напрямку - 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Вони билися за Бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі вглиб нашого Сходу. Кожен з них - герой нашої держави.

Серед тих, кого повертаємо з полону, чимало вважалися безвісти зниклими. Рідні цих людей пройшли складний етап. Всі наші люди будуть вдома. Працюємо над цим далі. І кожен обмін робить нас на крок ближчими до цієї мети", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна, полон, повернення
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