У Луцьку водійка скоїла ДТП під час комендантської години

Нещодавно на вулиці Ківерцівській трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці події інспектори з’ясували, що 40-річна водійка транспортного засобу Volkswagen Transporter була неуважною під час керування, через що виїхала на зустрічну смугу руху, де й здійснила зіткнення з автомобілем марки Fiat Doblo.Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Учасників автопригоди оглянули медики, на щастя, їх допомоги ніхто не потребував.На порушницю правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів) КУпАП.