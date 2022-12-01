У Луцьку водійка скоїла ДТП під час комендантської години

У Луцьку водійка скоїла ДТП під час комендантської години
Нещодавно на вулиці Ківерцівській трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

На місці події інспектори з’ясували, що 40-річна водійка транспортного засобу Volkswagen Transporter була неуважною під час керування, через що виїхала на зустрічну смугу руху, де й здійснила зіткнення з автомобілем марки Fiat Doblo.

Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. Учасників автопригоди оглянули медики, на щастя, їх допомоги ніхто не потребував.
У Луцьку водійка скоїла ДТП під час комендантської години

На порушницю правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП, водійка
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