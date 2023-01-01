Маленька донечка більше не побачить тата: на Волині попрощалися із 19-річним Героєм Романом Романюком

Маленька донечка більше не побачить тата: на Волині попрощалися із 19-річним Героєм Романом Романюком
У Берестечківській громаді Луцького району попрощалися Героєм Романом Романюком 28.11.2003 року народження, який загинув на Бахмутському напрямку.

Молодого воїна поховали у середу, 24 травня. Про це повідомили у Берестечківській громаді.

Народився хлопець у місті Берестечко, тут пройшло його дитинство. Тут він закінчив школу, здобув освіту в професійно-технічному училищі N°27.

Було в нього багато планів на життя, але війна внесла свої корективи. Роман не вагаючись записався добровольцем та мужньо став на захист Батьківщини в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. 19 квітня 2023 року в Бахмутському районі Донецької області поблизу м. Часів Яр зв’язок з Романом обірвався. Аж 23 травня надійшла сумна звістка про те, що під час виконання бойового завдання Роман загинув.

Кортеж із загиблим воїном зустріли живим коридором шани жителі громади, покладаючи квіти перед автомобілем з домовиною.

Прибувши останній раз на подвір’я до рідного дому, собором місцевих священнослужителів було відслужено чин заупокійної літії. Після цього траурна процесія попрямувала до Свято-Троїцького собору міста Берестечко, де було відслужено чин похорону.

Поховали мужнього героя Романюка Романа на місцевому кладовищі, у мить прощання звучав гімн України та триразові залпи почесної варти.

У Романа залишилися дружина і маленька донечка.

Маленька донечка більше не побачить тата: на Волині попрощалися із 19-річним Героєм Романом Романюком


Маленька донечка більше не побачить тата: на Волині попрощалися із 19-річним Героєм Романом Романюком


Маленька донечка більше не побачить тата: на Волині попрощалися із 19-річним Героєм Романом Романюком


Маленька донечка більше не побачить тата: на Волині попрощалися із 19-річним Героєм Романом Романюком




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Теги: війна, Росія, Україна
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