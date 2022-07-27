Зеленський призначив заступника голови СБУ

Зеленський призначив заступника голови СБУ
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.

Відповідний указ №298/2023 опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно зі словами самого Сергія Наумюка, які цитує Судово-юридична газета, він з 2015 року працював у НАБУ. Очолював другий та четвертий підрозділи детективів. Після початку повномасштабного вторгнення був мобілізований в один з підрозділів СБУ, але після війни, за його словами, планував повернутися до НАБУ.

Наумюк брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ. Він пройшов перший етап тестування загальних здібностей і був допущений до другого етапу – співбесіди.

На співбесіді у комісії, згідно з публікацією газети, виникли запитання до Наумюка щодо російського громадянства його батьків та брата, роботи брата у московському банку, проживання батьків у тимчасово окупованому Луганську, набуття ними права власності на об'єкти нерухомості.

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Теги: НАБУ, СБУ, Сергій Наумюк, призначення
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