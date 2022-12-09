У Луцьк із США передали препарат для порятунку новонароджених





Про це



На прохання цього медзакладу сімейна лікарка зі США Тетяна Одарич купила пів сотні ампул добутаміну.



Цей препарат, як пояснюють медики, підтримує гемодинаміку у новонарджених та зменшує прояви серцевої недостатності.



«Dr. Tetyana Odarich, SUNRISE FAMILY MEDICAL, придбала, на прохання нашого закладу, а Україно-Американська Культурна Асоціація отримала і передала, 50 ампул добутаміну. Даний препарат підтримує гемодинаміку у новонарджених та зменшує прояви серцевої недостатності. Останнім часом придбати його в Україні було неможливо. Дякуємо за допомогу!» – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьк привезли препарат для лікування новонароджених, придбати який останнім часом в Україні було неможливо.Про це повідомили у Волинському обласному перинатальному центрі.На прохання цього медзакладу сімейна лікарка зі СШАкупила пів сотні ампул добутаміну.Цей препарат, як пояснюють медики, підтримує гемодинаміку у новонарджених та зменшує прояви серцевої недостатності.«Dr. Tetyana Odarich, SUNRISE FAMILY MEDICAL, придбала, на прохання нашого закладу, а Україно-Американська Культурна Асоціація отримала і передала, 50 ампул добутаміну. Даний препарат підтримує гемодинаміку у новонарджених та зменшує прояви серцевої недостатності. Останнім часом придбати його в Україні було неможливо. Дякуємо за допомогу!» – йдеться у дописі.

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