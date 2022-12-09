У Луцьк із США передали препарат для порятунку новонароджених

У Луцьк із США передали препарат для порятунку новонароджених
У Луцьк привезли препарат для лікування новонароджених, придбати який останнім часом в Україні було неможливо.

Про це повідомили у Волинському обласному перинатальному центрі.

На прохання цього медзакладу сімейна лікарка зі США Тетяна Одарич купила пів сотні ампул добутаміну.

Цей препарат, як пояснюють медики, підтримує гемодинаміку у новонарджених та зменшує прояви серцевої недостатності.

«Dr. Tetyana Odarich, SUNRISE FAMILY MEDICAL, придбала, на прохання нашого закладу, а Україно-Американська Культурна Асоціація отримала і передала, 50 ампул добутаміну. Даний препарат підтримує гемодинаміку у новонарджених та зменшує прояви серцевої недостатності. Останнім часом придбати його в Україні було неможливо. Дякуємо за допомогу!» – йдеться у дописі.

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Теги: добутамін, США, Луцьк
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