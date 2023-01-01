На війні загинув Герой з Волині Юрій Малесик
Сьогодні, 17:22
Війна забрала життя ще одного волинянина Юрія Малесика.
Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Від отриманих ран на полі бою в районі села Північне Донецької області загинув наш земляк, житель села Коритниця Малесик Юрій Павлович. Висловлюємо щире співчуття матері, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в громаді оголосили триденну жалобу.
Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, 26 травня. Про час прибуття і маршрут повідомлять заздалегідь.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Локачинській громаді.
"Від отриманих ран на полі бою в районі села Північне Донецької області загинув наш земляк, житель села Коритниця Малесик Юрій Павлович. Висловлюємо щире співчуття матері, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в громаді оголосили триденну жалобу.
Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, 26 травня. Про час прибуття і маршрут повідомлять заздалегідь.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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