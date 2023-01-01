На війні загинув Герой з Волині Юрій Малесик

Юрія Малесика.



Про це



"Від отриманих ран на полі бою в районі села Північне Донецької області загинув наш земляк, житель села Коритниця Малесик Юрій Павлович. Висловлюємо щире співчуття матері, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в громаді оголосили триденну жалобу.



Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, 26 травня. Про час прибуття і маршрут повідомлять заздалегідь.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна забрала життя ще одного волинянинаПро це повідомили у Локачинській громаді."Від отриманих ран на полі бою в районі села Північне Донецької області загинув наш земляк, житель села Коритниця Малесик Юрій Павлович. Висловлюємо щире співчуття матері, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що в громаді оголосили триденну жалобу.Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, 26 травня. Про час прибуття і маршрут повідомлять заздалегідь.

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