На війні загинув Герой з Волині Юрій Малесик

На війні загинув Герой з Волині Юрій Малесик
Війна забрала життя ще одного волинянина Юрія Малесика.

Про це повідомили у Локачинській громаді.

"Від отриманих ран на полі бою в районі села Північне Донецької області загинув наш земляк, житель села Коритниця Малесик Юрій Павлович. Висловлюємо щире співчуття матері, членам сім'ї, рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в громаді оголосили триденну жалобу.

Прибуття кортежу з тілом Героя очікується завтра, 26 травня. Про час прибуття і маршрут повідомлять заздалегідь.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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