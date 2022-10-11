Залужний звернувся до українців через фейк росіян про його важке поранення на фронті. ВІДЕО

Залужний звернувся до українців через фейк росіян про його важке поранення на фронті. ВІДЕО
Учора, 24 травня, російські пропагандисти масово почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.

Та вже сьогодні відео із Залужним (живим-здоровим і в хорошому гуморі) показав офіцер та військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц".

"Щиро дякую всім українцям! Разом ми обов’язково переможемо", - сказав Валерій Залужний.


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Теги: Валерій Залужний
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