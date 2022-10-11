Залужний звернувся до українців через фейк росіян про його важке поранення на фронті. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
Учора, 24 травня, російські пропагандисти масово почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.
Та вже сьогодні відео із Залужним (живим-здоровим і в хорошому гуморі) показав офіцер та військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц".
"Щиро дякую всім українцям! Разом ми обов’язково переможемо", - сказав Валерій Залужний.
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Та вже сьогодні відео із Залужним (живим-здоровим і в хорошому гуморі) показав офіцер та військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц".
"Щиро дякую всім українцям! Разом ми обов’язково переможемо", - сказав Валерій Залужний.
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