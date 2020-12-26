26-річний лучанин попався на продажі наркотиків
Сьогодні, 18:15
26-річний лучанин попався на продажі наркотиків. Йому загрожує покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури 26-річному жителю міста Луцька повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Правоохоронці задокументували факти збуту молодиком у Ківерцях та Луцьку психотропу PVP та затримали його під час чергової оборудки 23 травня 2023 року.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводить Луцьке РУП ГУНП в області.
Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури 26-річному жителю міста Луцька повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 КК України).
Правоохоронці задокументували факти збуту молодиком у Ківерцях та Луцьку психотропу PVP та затримали його під час чергової оборудки 23 травня 2023 року.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування проводить Луцьке РУП ГУНП в області.
Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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