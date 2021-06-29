Вкрав телефон та зняв із картки 40 тисяч: на Волині суд призначив 7 років тюрми 20-річному молодику

20-річний волинянин вкрав у перехожого телефон та зняв із картки 40 000 гривень. За це він понад сім років перебуватиме за ґратами.Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 20-річного жителя села Грив’ятки Ковельського району винуватим у вчиненні в умовах воєнного стану грабежу та крадіжки, а також несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 361 КК України).Нагадаємо, судимий уже за крадіжки молодик зранку 20 січня 2023 року у селищі Люблинець попросив у 48-річного перехожого телефон – нібито для того, щоб подзвонити – та утік.Згодом, отримавши доступ до мобільного банкінгу «Приват24» у викраденому телефоні, він викрав ще і 40 000 гривень із банківської картки потерпілого та розпорядився ними на власний розсуд.Наступних сім років та два місяці обвинувачений, згідно із вироком суду, відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.