Вкрав телефон та зняв із картки 40 тисяч: на Волині суд призначив 7 років тюрми 20-річному молодику
Сьогодні, 19:00
20-річний волинянин вкрав у перехожого телефон та зняв із картки 40 000 гривень. За це він понад сім років перебуватиме за ґратами.
Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 20-річного жителя села Грив’ятки Ковельського району винуватим у вчиненні в умовах воєнного стану грабежу та крадіжки, а також несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 361 КК України).
Нагадаємо, судимий уже за крадіжки молодик зранку 20 січня 2023 року у селищі Люблинець попросив у 48-річного перехожого телефон – нібито для того, щоб подзвонити – та утік.
Згодом, отримавши доступ до мобільного банкінгу «Приват24» у викраденому телефоні, він викрав ще і 40 000 гривень із банківської картки потерпілого та розпорядився ними на власний розсуд.
Наступних сім років та два місяці обвинувачений, згідно із вироком суду, відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
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Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 20-річного жителя села Грив’ятки Ковельського району винуватим у вчиненні в умовах воєнного стану грабежу та крадіжки, а також несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 185, ч.1 ст. 361 КК України).
Нагадаємо, судимий уже за крадіжки молодик зранку 20 січня 2023 року у селищі Люблинець попросив у 48-річного перехожого телефон – нібито для того, щоб подзвонити – та утік.
Згодом, отримавши доступ до мобільного банкінгу «Приват24» у викраденому телефоні, він викрав ще і 40 000 гривень із банківської картки потерпілого та розпорядився ними на власний розсуд.
Наступних сім років та два місяці обвинувачений, згідно із вироком суду, відбуватиме покарання у місцях позбавлення волі.
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