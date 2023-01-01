Погода у Луцьку на завтра, 26 травня

У п'ятницю, 26 травня, у Луцьку небо затягнеться хмарами у середині дня. Погода буде похмурою до самого вечора. Дощ із грозою буде у другій половині дня і йтиме до вечора.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +12° до +24°.: 26 травня відзначається день пам'яті мучениці Лукерії. У народі її називали Комарницею. Хоча асоціації з цими комахами у нас не зовсім приємні, але саме їх чимала кількість передбачає ягідний достаток влітку. У давнину говорили: "Багато комарів – готуй по ягоди коробів, багато мошок – готуй по гриби козуб". Якщо у цей день ластівки літають низько, незабаром можна чекати дощу.