Погода у Луцьку на завтра, 26 травня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 26 травня, у Луцьку небо затягнеться хмарами у середині дня. Погода буде похмурою до самого вечора. Дощ із грозою буде у другій половині дня і йтиме до вечора.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +12° до +24°.
Народний прогноз погоди: 26 травня відзначається день пам'яті мучениці Лукерії. У народі її називали Комарницею. Хоча асоціації з цими комахами у нас не зовсім приємні, але саме їх чимала кількість передбачає ягідний достаток влітку. У давнину говорили: "Багато комарів – готуй по ягоди коробів, багато мошок – готуй по гриби козуб". Якщо у цей день ластівки літають низько, незабаром можна чекати дощу.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +12° до +24°.
Народний прогноз погоди: 26 травня відзначається день пам'яті мучениці Лукерії. У народі її називали Комарницею. Хоча асоціації з цими комахами у нас не зовсім приємні, але саме їх чимала кількість передбачає ягідний достаток влітку. У давнину говорили: "Багато комарів – готуй по ягоди коробів, багато мошок – готуй по гриби козуб". Якщо у цей день ластівки літають низько, незабаром можна чекати дощу.
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