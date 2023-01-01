Біля Авдіївки загинув волинянин Іван Сокол

Іван Анатолійович Сокол.



Про це повідомили у Колківській громаді.



Воїн загинув біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області.



«Схиляємо голови.....перед подвигом нашого Захисника, який боровся за волю мільйонів українців - бути вільними! Щирі співчуття рідним та близьким нашого Героя! Вічна та світла пам'ять Івану!» - висловили співчуття у громаді.



Деталі про дату та місце поховання повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого воїна. Вічна пам'ять!

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