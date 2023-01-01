Біля Авдіївки загинув волинянин Іван Сокол

Біля Авдіївки загинув волинянин Іван Сокол
На війні з росією загинув військовий з Волині, навідник механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А4007, молодший сержант, житель села Матейки Іван Анатолійович Сокол.

Про це повідомили у Колківській громаді.

Воїн загинув біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області.

«Схиляємо голови.....перед подвигом нашого Захисника, який боровся за волю мільйонів українців - бути вільними! Щирі співчуття рідним та близьким нашого Героя! Вічна та світла пам'ять Івану!» - висловили співчуття у громаді.

Деталі про дату та місце поховання повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого воїна. Вічна пам'ять!

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Теги: Іван Сокол, війна
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