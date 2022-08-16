У Луцьку знову смердить: що кажуть про причини бридкого запаху





Запахи почали відчувати ще з початку травня, проте різкішими вони стали саме з приходом теплої, сонячної погоди. Інтенсивність смороду підвищується ввечері. Лучани скаржаться на те, що не можуть відкрити вікно для провітрювання. В міськраді кажуть, що на причину може впливати безліч факторів, пише



«Для нас це велика проблема, особливо запах відчувається влітку, коли хочеться насолодитися свіжим повітрям, а не закривати вікна через проблеми, які ніхто не збирається вирішувати. Хіба виходом є виїжджати на природу за місто, але з цьогорічними комарями теж там довго не пробудеш, особливо з маленькими дітьми», - скаржиться лучанка Ольга.



Упродовж останнього тижня щодо неприємного запаху почастішали звернення мешканців Луцька та прилеглих територій. Особливо стурбовані молоді мами, які щодня прогулюються з дітками у парках міста.



«Ми диспетчери, отримуємо скарги та передаємо їх у вищестоящі органи. 2-3 звернення на день маємо. Для того, аби сказати, з якого періоду це почалось, потрібно піднімати архів», - повідомили у відділі комунікацій «15-18».



У відділі екології Луцькради кажуть, що проблему вирішити складно, але шкоди для здоров‘я ця ситуація не несе.



«При північно-західному вітрі відчувається запах з очисних споруд комунального підприємства «Луцькводоканал» на Вишкові. Тому що здійснюється вивезення мулу, при шевелінні мокрого мулу будемо відчувати той запах. Зараз розпочаті роботи, дуже великий обʼєм по вивезенню мулу за межі міста», - пояснює Оксана Лисак, начальниця відділу екології.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку знову відчувається сморід: неприємний, різкий запах найбільш відчутний у районі центру, Старого міста та 40-го кварталу.Запахи почали відчувати ще з початку травня, проте різкішими вони стали саме з приходом теплої, сонячної погоди. Інтенсивність смороду підвищується ввечері. Лучани скаржаться на те, що не можуть відкрити вікно для провітрювання. В міськраді кажуть, що на причину може впливати безліч факторів, пише ВСН «Для нас це велика проблема, особливо запах відчувається влітку, коли хочеться насолодитися свіжим повітрям, а не закривати вікна через проблеми, які ніхто не збирається вирішувати. Хіба виходом є виїжджати на природу за місто, але з цьогорічними комарями теж там довго не пробудеш, особливо з маленькими дітьми», - скаржиться лучанкаУпродовж останнього тижня щодо неприємного запаху почастішали звернення мешканців Луцька та прилеглих територій. Особливо стурбовані молоді мами, які щодня прогулюються з дітками у парках міста.«Ми диспетчери, отримуємо скарги та передаємо їх у вищестоящі органи. 2-3 звернення на день маємо. Для того, аби сказати, з якого періоду це почалось, потрібно піднімати архів», - повідомили у відділі комунікацій «15-18».У відділі екології Луцькради кажуть, що проблему вирішити складно, але шкоди для здоров‘я ця ситуація не несе.«При північно-західному вітрі відчувається запах з очисних споруд комунального підприємства «Луцькводоканал» на Вишкові. Тому що здійснюється вивезення мулу, при шевелінні мокрого мулу будемо відчувати той запах. Зараз розпочаті роботи, дуже великий обʼєм по вивезенню мулу за межі міста», - пояснює, начальниця відділу екології.

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