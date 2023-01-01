26 травня на Волині: гортаючи календар

26 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження волонтер і адвокат Василь Нагорний (на фото).

Також день народження у голови громадської організації «Волинський союз кікбоксингу та рукопашного бою», директора ПП «Скорпіон пульт» Віктора Сироти.

Вітаємо їх, а також іменинників – Олександрів, Василів, Георгіїв, Юріїв, Юхимів, Ірин.

Зичимо усім міцного здоров’я, любові й життєвих перемог.

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Теги: День народження, Луцьк
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