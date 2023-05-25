Неповнолітній корегувальник обстрілів по Бахмуту проведе 10 років за ґратами





Про це пише



Навесні 2022 року неповнолітній мешканець Бахмута в Telegram познайомився з інформатором російських спецслужб Євгенієм і погодився допомагати у веденні бойових дій проти Збройних сил України.



Із 30 травня і по 19 липня він передавав інформацію щодо розташування українських військових і наслідки російських обстрілів — надсилав скриншоти карт із відмітками та голосові повідомлення.



За даними слідства, молодик діяв із політичних та ідеологічних мотивів і, як вважається, бажав окупації Донецької області.



Його співрозмовник отриману інформацію передавав негласному позаштатному співробітнику "ЦСО МГБ ДНР" та колишньому начальнику розвідки артилерії 100 "ОМСБР ДНР" з метою подальших ракетних ударів по особовому складу та місцям скупчення військової техніки ЗСУ.



У червні 2022-го обвинуваченого додали в закриту групу в Telegram, учасниками якої були працівники спецслужб РФ та незаконних збройних формувань, а також інші завербовані корегувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині Дружківський міський суд визнав громадянина винним у колабораціонізмі і засудив до 10 років ув'язнення.Про це пише Українська правда з посиланням на "Судовий репортер".Навесні 2022 року неповнолітній мешканець Бахмута в Telegram познайомився з інформатором російських спецслужб Євгенієм і погодився допомагати у веденні бойових дій проти Збройних сил України.Із 30 травня і по 19 липня він передавав інформацію щодо розташування українських військових і наслідки російських обстрілів — надсилав скриншоти карт із відмітками та голосові повідомлення.За даними слідства, молодик діяв із політичних та ідеологічних мотивів і, як вважається, бажав окупації Донецької області.Його співрозмовник отриману інформацію передавав негласному позаштатному співробітнику "ЦСО МГБ ДНР" та колишньому начальнику розвідки артилерії 100 "ОМСБР ДНР" з метою подальших ракетних ударів по особовому складу та місцям скупчення військової техніки ЗСУ.У червні 2022-го обвинуваченого додали в закриту групу в Telegram, учасниками якої були працівники спецслужб РФ та незаконних збройних формувань, а також інші завербовані корегувальники.

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