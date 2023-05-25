Неповнолітній корегувальник обстрілів по Бахмуту проведе 10 років за ґратами

Неповнолітній корегувальник обстрілів по Бахмуту проведе 10 років за ґратами
На Донеччині Дружківський міський суд визнав громадянина винним у колабораціонізмі і засудив до 10 років ув'язнення.

Про це пише Українська правда з посиланням на "Судовий репортер".

Навесні 2022 року неповнолітній мешканець Бахмута в Telegram познайомився з інформатором російських спецслужб Євгенієм і погодився допомагати у веденні бойових дій проти Збройних сил України.

Із 30 травня і по 19 липня він передавав інформацію щодо розташування українських військових і наслідки російських обстрілів — надсилав скриншоти карт із відмітками та голосові повідомлення.

За даними слідства, молодик діяв із політичних та ідеологічних мотивів і, як вважається, бажав окупації Донецької області.

Його співрозмовник отриману інформацію передавав негласному позаштатному співробітнику "ЦСО МГБ ДНР" та колишньому начальнику розвідки артилерії 100 "ОМСБР ДНР" з метою подальших ракетних ударів по особовому складу та місцям скупчення військової техніки ЗСУ.

У червні 2022-го обвинуваченого додали в закриту групу в Telegram, учасниками якої були працівники спецслужб РФ та незаконних збройних формувань, а також інші завербовані корегувальники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Бахмут, корегувальник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Неповнолітній корегувальник обстрілів по Бахмуту проведе 10 років за ґратами
Сьогодні, 03:35
Путін має особисто постати перед трибуналом у Гаазі, – ГУР
Сьогодні, 01:00
26 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Додому з полону повертаються троє волинських бійців: добрі новини від ВолиньPost за 25 травня
25 травень, 23:00
У Луцьку знову смердить: що кажуть про причини бридкого запаху
25 травень, 22:10
Схожі новини
У передмісті Бахмута «вагнерівців» замінили російські військові, − Маляр У передмісті Бахмута «вагнерівців» замінили російські військові, − Маляр
25 травень, 13:00
Росіяни не можуть взяти Бахмут 10 місяців, – Данілов Росіяни не можуть взяти Бахмут 10 місяців, – Данілов
23 травень, 21:30
У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо «Вагнер» розбили У ЗСУ заявили, що Пригожин хоче втекти з Бахмута, бо «Вагнер» розбили
21 травень, 04:39
Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти, – Маляр Ситуація в Бахмуті критична, але оборонці контролюють певні об'єкти, – Маляр
20 травень, 22:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Неповнолітній корегувальник обстрілів по Бахмуту проведе 10 років за ґратами
Сьогодні, 03:35
 0
Путін має особисто постати перед трибуналом у Гаазі, – ГУР
Сьогодні, 01:00
 0
26 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Додому з полону повертаються троє волинських бійців: добрі новини від ВолиньPost за 25 травня
25 травень, 23:00
 0
У Луцьку знову смердить: що кажуть про причини бридкого запаху
25 травень, 22:10
 0
Медіа
відео
1/8