Південна Корея дозволила передати Україні сотні тисяч артснарядів через США





Як передає



За словами офіційних осіб США, цей крок зробить запланований наступ ЗСУ проти російських військ ефективним та дасть змогу Білому дому відтермінувати "важке" рішення щодо постачання касетних боєприпасів, що заборонені у багатьох країнах.



У листопаді минулого року Південна Корея вже готувалася до передачі артилерійських боєприпасів Україні, але тоді США попросили почекати з цим пакетом, оскільки їхній власний бойовий запас був виснажений.



Згідно з конфіденційною домовленістю, Південна Корея передаватиме снаряди до США, які, у свою чергу, організують їх відправку в Україну. Білий дім відмовився від коментарів з цього приводу, як і представник південнокорейського уряду в Сеулі.



Як зазначається, рішення Південної Кореї щодо постачання снарядів дозволить адміністрації Байдена наразі відкласти прийняття рішення про відправку Україні касетних боєприпасів.



Пентагон відмовився повідомити, як доставлятимуться південнокорейські снаряди або коли має бути завершено їх передачу, але визнав, що веде переговори з Сеулом щодо закупівлі боєприпасів для артилерії.



Прорив у питанні постачання боєприпасів з Південної Кореї стався невдовзі після того, як Вашингтон та Сеул оприлюднили спільну декларацію з питань безпеки під час візиту президента Південної Кореї Юн Сук Йоля до Вашингтона минулого місяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Південна Корея дозволить передачу Україні сотень тисяч артилерійських снарядів.Як передає Укрінформ , про це повідомляє The Wall Street Journal.За словами офіційних осіб США, цей крок зробить запланований наступ ЗСУ проти російських військ ефективним та дасть змогу Білому дому відтермінувати "важке" рішення щодо постачання касетних боєприпасів, що заборонені у багатьох країнах.У листопаді минулого року Південна Корея вже готувалася до передачі артилерійських боєприпасів Україні, але тоді США попросили почекати з цим пакетом, оскільки їхній власний бойовий запас був виснажений.Згідно з конфіденційною домовленістю, Південна Корея передаватиме снаряди до США, які, у свою чергу, організують їх відправку в Україну. Білий дім відмовився від коментарів з цього приводу, як і представник південнокорейського уряду в Сеулі.Як зазначається, рішення Південної Кореї щодо постачання снарядів дозволить адміністрації Байдена наразі відкласти прийняття рішення про відправку Україні касетних боєприпасів.Пентагон відмовився повідомити, як доставлятимуться південнокорейські снаряди або коли має бути завершено їх передачу, але визнав, що веде переговори з Сеулом щодо закупівлі боєприпасів для артилерії.Прорив у питанні постачання боєприпасів з Південної Кореї стався невдовзі після того, як Вашингтон та Сеул оприлюднили спільну декларацію з питань безпеки під час візиту президента Південної Кореї Юн Сук Йоля до Вашингтона минулого місяця.

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