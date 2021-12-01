Які умови купівлі житла пропонує військовим державна програма «єОселя»





Як скористатися цією доступною іпотекою, дізнавався кореспондент



В Україні з 1 жовтня минулого року стартувала державна пільгова іпотечна програма. Кабінет Міністрів України тоді оголосив, що купити житло в кредит зі ставкою 3% річних можуть такі категорії громадян: військовослужбовці ЗСУ, СБУ, ГУР Міноборони, медики, науковці та педагоги, а 7% річних — ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, а також інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше 52,5 кв. метрів для сім’ї на одну особу (одиноку особу) та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім’ї.



Про це йшлося у Постанові КМУ від 2 серпня 2022 року № 856. Іпотечні кредити за пільговою ставкою 3% або 7% річних видаються на 20 років, а обов’язковий внесок позичальника становитиме не менше 20% вартості об’єкта нерухомості.



Вимоги до кредитора



Взяти кредит можуть громадяни України, які досягли 18 років на момент підписання кредитного договору. Вік кандидата на дату повного виконання зобов’язань за кредитним договором не повинен перевищувати 70 років. Кредитор має бути платоспроможним, не повинен мати жодних чинних іпотечних договорів, які були укладені за будь-якими іншими державними програмами. Звичайно, люди із поганою кредитною історією навіть за умов, якщо відповідають зазначеним параметрам, отримають відмову.



Предметом іпотеки згідно з цією програмою має бути:



· розташовані на території України (але не на окупованій території та не в районі проведення воєнних дій) будинок чи квартира;



· житло, вартість якого не повинна перевищувати оцінної вартості, визначеної на підставі звіту про оцінку, проведену суб’єктом оціночної діяльності або працівником банку.



Предметом іпотеки не можуть бути:



· приміщення із фондів житла, призначеного для тимчасового проживання;



· квартири у багатоквартирному житловому будинку, що є об’єктом права державної чи комунальної власності;



· квартири у багатоквартирному будинку, взяті в експлуатацію раніше ніж за десять років до дати укладання договору (для житла в обласному центрі).



Як отримати послугу за програмою «єОселя»



1. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або BankID.



2. Перейдіть до послуги «єОселя».



3. Перевірте власні дані з кабінету громадянина на Порталі. Відкоригуйте їх за потреби, оскільки вони будуть подані в заяві на отримання іпотеки.



4. Оберіть категорію заявника, до якої належите за місцем працевлаштування. Будьте уважні, претендувати на отримання іпотеки можуть лише громадяни України, які належать до однієї з категорій, визначених в п. 3 Постанови Кабінету Міністрів № 856 від 2 серпня 2022 року.



5. Вкажіть власний сімейний статус, дані іншого з подружжя, якщо ви перебуваєте в офіційному чи цивільному шлюбі, кількість неповнолітніх дітей до 18 років, що з вами проживатимуть, і середньомісячний дохід сімʼї.



6. Вкажіть дані про бажане житло та банк, до якого хочете надіслати заяву. В одній заяві можна обрати лише один банк.



7. Перевірте заяву, підпишіть електронним підписом та надішліть.



8. Очікуйте повідомлення про подальші кроки на вказану електронну адресу. Воно також буде доступним у розділі «Зверніть увагу» в кабінеті громадянина на порталі Дія.



Зазвичай після того, як ви приймете пропозицію від банку, його спеціаліст зв’яжеться з вами протягом трьох робочих днів і повідомить про подальші кроки для найшвидшого та найзручнішого оформлення іпотечного кредиту саме для вас.



Які документи необхідно надати для оформлення пільгового іпотечного кредиту



Перший заступник директора Координаційного центру з надання правової допомоги Оксана Василяка повідомила, що для отримання кредиту кандидат подає кредитору в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія, заяву, що містить такі відомості:



· прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);



· пільгову категорію;



· реєстраційний номер облікової картки платника податків;



· громадянство;



· дата та місце народження;



· серія (за наявності) та/або номер паспорта, дата видачі, найменування органу, що його видав, строк дії (за наявності);



· адреса та дата поточного задекларованого (зареєстрованого) місця проживання;



· номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, дата її видачі (за наявності);



· про членів сім’ї: ступінь родинних зв’язків; прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); дата народження; реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків; серія та номер свідоцтва про народження (за наявності); серія та номер свідоцтва про шлюб (за наявності); розмір сукупного доходу за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків на момент заповнення заяви;



· загальна площа житлової нерухомості позичальника (за наявності);



· загальна площа житлової нерухомості членів його сім’ї (за наявності);



· відмітка про відсутність чинних договорів, укладених за цією програмою пільгового кредитування;



· освіта (за наявності);



· відмітка про включення/невключення позичальника або члена сім’ї позичальника до осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції», або відповідно до Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»;



· відмітка про згоду кандидата та членів його сім’ї (які будуть виступати поручителями) на обробку персональних даних, на доступ до його кредитної історії в бюро кредитних історій, Кредитного реєстру Національного банку.



Крім цього, до заяви додаються :



· довідка (сформована за допомогою порталу Дія) про суми виплачених доходів та утриманих податків за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків на момент заповнення заяви;



· індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою ОК-7 ( сформовані за допомогою порталу Дія), за останні десять років на момент заповнення заяви.



«У разі, коли в кандидата є повнолітні члени сім’ї, заява подається за згодою кожного такого члена сім’ї, на якого розраховується розмір кредиту, щодо включення їх у розрахунок кредиту, яка підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та відображається в заяві під час її формування, — зазначає Оксана Василяка. — Саме кандидат забезпечує достовірність відомостей, що містяться в заяві».



Наразі в програмі беруть участь 5 банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк та Sky Bank.<ІО1>



Умови іпотечного кредитування деяких банків:



ПриватБанк: від 100 тис. до 4 млн грн; власний платіж клієнта — від 30% від суми кредиту; за умови оформлення кредиту в сумі 4 млн грн (за умови внесення авансу в розмірі 30% та терміну кредитування — 240 місяців.) орієнтовна загальна вартість кредиту становить 7 755 062 грн.



Платежі за додаткові та супутні послуги, обов’язкові для укладання договору: страхування іпотеки — 0,25% від вартості нерухомості; разова комісія — 0,5% від суми кредиту; послуги нотаріуса — приблизно 12 000 грн; оцінювання нерухомості — орієнтовно 3500 грн.



Примітка: ПриватБанк видає кредит під 3% річних військовослужбовцям ЗСУ за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР МОУ, НГУ, ДПСУ, УДО, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу ДСНС, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ, поліцейським та членам їхніх сімей.



Ощадбанк: до 6 000 000 грн; аванс від 20%; термін до 20 років.



Ці умови іпотечного кредитування можуть змінюватися, тож їх слід з’ясовувати безпосередньо в обраному банку.



Додамо, що подальші кроки після подачі заявки на порталі Дія можна знайти за цим посиланням — https://eoselia.diia.gov.ua/



Крок 1



Подати заявку через Дію



Крок 2



Отримати пропозиції від банків, обрати одну з них



Крок 3



Пройти перевірку даних та документів в обраному банку



Крок 4



Вибрати житло, яке плануєте придбати (самостійно вибираєте нерухомість, яку хочете придбати, надаєте в банк необхідні для отримання кредиту документи).



Крок 5



Укласти договори з банком та договір купівлі-продажу — нерухомість оформлюється у вашу власність — кредитні кошти перераховуються банком на рахунок продавця нерухомості.



Колишній член Ради Нацбанку, фінансовий аналітик Віталій Шапран повідомив АрміяInform, що програма доступної іпотеки дійсно запрацювала.



«Рішення уряду було прийнято в серпні 2022 року, а вже в жовтні-листопаді 2022 року великі банки почали видавати перші кредити за цією програмою. Зараз програма доступна через застосунок Дія та рекламується більшістю великих банків, які мають розгалужену систему відділень по всій Україні», — підкреслив він.



Довідково.



За державною програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» видано вже 1017 пільгових кредитів на загальну суму 1339,4 млн грн. Географія програми охопила всі регіони України, крім тимчасово окупованих та зон ведення бойових дій.



Переважна більшість позичальників — військовослужбовці та силовики — 835. Також власне житло придбали 93 родини медиків, 78 педагогів та 11 науковців.



З початку травня цього року банки-партнери видали вже 57 кредитів загалом на 83,5 млн грн. («Укрфінжитло»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081, військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їхніх сімей надається житло для постійного проживання або за їхнім бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення. Такі житлові приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла. Крім того, військовослужбовці ЗСУ можуть скористатися державною пільговою програмою іпотечного кредитування під 3%.Як скористатися цією доступною іпотекою, дізнавався кореспондент АрміяInform В Україні з 1 жовтня минулого року стартувала державна пільгова іпотечна програма. Кабінет Міністрів України тоді оголосив, що купити житло в кредит зі ставкою 3% річних можуть такі категорії громадян: військовослужбовці ЗСУ, СБУ, ГУР Міноборони, медики, науковці та педагоги, а 7% річних — ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, а також інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше 52,5 кв. метрів для сім’ї на одну особу (одиноку особу) та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім’ї.Про це йшлося у Постанові КМУ від 2 серпня 2022 року № 856. Іпотечні кредити за пільговою ставкою 3% або 7% річних видаються на 20 років, а обов’язковий внесок позичальника становитиме не менше 20% вартості об’єкта нерухомості.Взяти кредит можуть громадяни України, які досягли 18 років на момент підписання кредитного договору. Вік кандидата на дату повного виконання зобов’язань за кредитним договором не повинен перевищувати 70 років. Кредитор має бути платоспроможним, не повинен мати жодних чинних іпотечних договорів, які були укладені за будь-якими іншими державними програмами. Звичайно, люди із поганою кредитною історією навіть за умов, якщо відповідають зазначеним параметрам, отримають відмову.Предметом іпотеки згідно з цією програмою має бути:· розташовані на території України (але не на окупованій території та не в районі проведення воєнних дій) будинок чи квартира;· житло, вартість якого не повинна перевищувати оцінної вартості, визначеної на підставі звіту про оцінку, проведену суб’єктом оціночної діяльності або працівником банку.Предметом іпотеки не можуть бути:· приміщення із фондів житла, призначеного для тимчасового проживання;· квартири у багатоквартирному житловому будинку, що є об’єктом права державної чи комунальної власності;· квартири у багатоквартирному будинку, взяті в експлуатацію раніше ніж за десять років до дати укладання договору (для житла в обласному центрі).1. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або BankID.2. Перейдіть до послуги «єОселя».3. Перевірте власні дані з кабінету громадянина на Порталі. Відкоригуйте їх за потреби, оскільки вони будуть подані в заяві на отримання іпотеки.4. Оберіть категорію заявника, до якої належите за місцем працевлаштування. Будьте уважні, претендувати на отримання іпотеки можуть лише громадяни України, які належать до однієї з категорій, визначених в п. 3 Постанови Кабінету Міністрів № 856 від 2 серпня 2022 року.5. Вкажіть власний сімейний статус, дані іншого з подружжя, якщо ви перебуваєте в офіційному чи цивільному шлюбі, кількість неповнолітніх дітей до 18 років, що з вами проживатимуть, і середньомісячний дохід сімʼї.6. Вкажіть дані про бажане житло та банк, до якого хочете надіслати заяву. В одній заяві можна обрати лише один банк.7. Перевірте заяву, підпишіть електронним підписом та надішліть.8. Очікуйте повідомлення про подальші кроки на вказану електронну адресу. Воно також буде доступним у розділі «Зверніть увагу» в кабінеті громадянина на порталі Дія.Зазвичай після того, як ви приймете пропозицію від банку, його спеціаліст зв’яжеться з вами протягом трьох робочих днів і повідомить про подальші кроки для найшвидшого та найзручнішого оформлення іпотечного кредиту саме для вас.Перший заступник директора Координаційного центру з надання правової допомогиповідомила, що для отримання кредиту кандидат подає кредитору в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Дія, заяву, що містить такі відомості:· прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);· пільгову категорію;· реєстраційний номер облікової картки платника податків;· громадянство;· дата та місце народження;· серія (за наявності) та/або номер паспорта, дата видачі, найменування органу, що його видав, строк дії (за наявності);· адреса та дата поточного задекларованого (зареєстрованого) місця проживання;· номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, дата її видачі (за наявності);· про членів сім’ї: ступінь родинних зв’язків; прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); дата народження; реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків; серія та номер свідоцтва про народження (за наявності); серія та номер свідоцтва про шлюб (за наявності); розмір сукупного доходу за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків на момент заповнення заяви;· загальна площа житлової нерухомості позичальника (за наявності);· загальна площа житлової нерухомості членів його сім’ї (за наявності);· відмітка про відсутність чинних договорів, укладених за цією програмою пільгового кредитування;· освіта (за наявності);· відмітка про включення/невключення позичальника або члена сім’ї позичальника до осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції», або відповідно до Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»;· відмітка про згоду кандидата та членів його сім’ї (які будуть виступати поручителями) на обробку персональних даних, на доступ до його кредитної історії в бюро кредитних історій, Кредитного реєстру Національного банку.Крім цього, до заяви додаються :· довідка (сформована за допомогою порталу Дія) про суми виплачених доходів та утриманих податків за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків на момент заповнення заяви;· індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою ОК-7 ( сформовані за допомогою порталу Дія), за останні десять років на момент заповнення заяви.«У разі, коли в кандидата є повнолітні члени сім’ї, заява подається за згодою кожного такого члена сім’ї, на якого розраховується розмір кредиту, щодо включення їх у розрахунок кредиту, яка підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та відображається в заяві під час її формування, — зазначає Оксана Василяка. — Саме кандидат забезпечує достовірність відомостей, що містяться в заяві».Наразі в програмі беруть участь 5 банків: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус Банк та Sky Bank.<ІО1>Умови іпотечного кредитування деяких банків:від 100 тис. до 4 млн грн; власний платіж клієнта — від 30% від суми кредиту; за умови оформлення кредиту в сумі 4 млн грн (за умови внесення авансу в розмірі 30% та терміну кредитування — 240 місяців.) орієнтовна загальна вартість кредиту становить 7 755 062 грн.Платежі за додаткові та супутні послуги, обов’язкові для укладання договору: страхування іпотеки — 0,25% від вартості нерухомості; разова комісія — 0,5% від суми кредиту; послуги нотаріуса — приблизно 12 000 грн; оцінювання нерухомості — орієнтовно 3500 грн.Примітка: ПриватБанк видає кредит під 3% річних військовослужбовцям ЗСУ за контрактом, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР МОУ, НГУ, ДПСУ, УДО, Держспецзв’язку, Держспецтрансслужби, військовим прокурорам Офісу Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу ДСНС, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького складу управління спеціальних операцій НАБУ, поліцейським та членам їхніх сімей.Ощадбанк: до 6 000 000 грн; аванс від 20%; термін до 20 років.Ці умови іпотечного кредитування можуть змінюватися, тож їх слід з’ясовувати безпосередньо в обраному банку.Додамо, що подальші кроки після подачі заявки на порталі Дія можна знайти за цим посиланням — https://eoselia.diia.gov.ua/Крок 1Подати заявку через ДіюКрок 2Отримати пропозиції від банків, обрати одну з нихКрок 3Пройти перевірку даних та документів в обраному банкуКрок 4Вибрати житло, яке плануєте придбати (самостійно вибираєте нерухомість, яку хочете придбати, надаєте в банк необхідні для отримання кредиту документи).Крок 5Укласти договори з банком та договір купівлі-продажу — нерухомість оформлюється у вашу власність — кредитні кошти перераховуються банком на рахунок продавця нерухомості.Колишній член Ради Нацбанку, фінансовий аналітикповідомив АрміяInform, що програма доступної іпотеки дійсно запрацювала.«Рішення уряду було прийнято в серпні 2022 року, а вже в жовтні-листопаді 2022 року великі банки почали видавати перші кредити за цією програмою. Зараз програма доступна через застосунок Дія та рекламується більшістю великих банків, які мають розгалужену систему відділень по всій Україні», — підкреслив він.За державною програмою доступного іпотечного кредитування «єОселя» видано вже 1017 пільгових кредитів на загальну суму 1339,4 млн грн. Географія програми охопила всі регіони України, крім тимчасово окупованих та зон ведення бойових дій.Переважна більшість позичальників — військовослужбовці та силовики — 835. Також власне житло придбали 93 родини медиків, 78 педагогів та 11 науковців.З початку травня цього року банки-партнери видали вже 57 кредитів загалом на 83,5 млн грн. («Укрфінжитло»).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію