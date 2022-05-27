Які церкви на Волині офіційно зреклися московського патріархату. ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК

Після того, як Православна церква України отримала Томос (документ про автокефалію) від Вселенського патріархату, релігійні громади Волині почали переходити до Православної церкви України. Цей процес актуалізувався і з початком повномасштабної війни росії проти України.У Волинській обласній військовій адміністраціїнадали перелік релігійних організацій області, що змінили конфесійну підлеглість із УПЦ (МП) до ПЦУ.Отож,1. «Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви» с.Жидичин Ківерцівського району у новій редакції за новою назвою Релігійна організація «Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця Православної Церкви України села Жидичин»;2. «Свято-Миколаївська громада Української православної церкви» с.Скобелка Горохівського району у новій редакції за новою назвою Релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Православної Церкви України села Скобелка»;3. «Свято-Благовіщенська релігійна громада Української православної церкви с.Раків Ліс Камінь-Каширського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою Релігійна організація «Релігійна громада Благовіщення Пресвятої Богородиці Православної церкви України с.Раків Ліс Камінь-Каширського району Волинської області»;4. «Свято-Іллінська громада Української православної церкви с.Клепачів Ківерцівського району» у новій редакції за новою назвою Релігійна організація «Свято-Іллінська релігійна громада Православної церкви України с.Клепачів Ківерцівського району Волинської області»;5. «Релігійна організація Свято-Георгіївська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Кульчин Ківерцівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика Георгія Побідоносця Православної церкви України села Кульчин Ківерцівського району Волинської області»;6. «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви» с.Смолява Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної церкви України села Смолява Горохівського району Волинської області»;7. «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви с.Несвіч Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Православної церкви України села Несвіч Луцького району Волинської області»;8. «релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Української православної церкви» села Мизове Старовижівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України с.Мизове Старовижівського району Волинської області»;9. «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви с.Красноволя Маневицького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної церкви України села Красноволя Маневицького району Волинської області»;10. «Релігійна організація Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви с.Жашковичі Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Православної церкви України села Жашковичі Іваничівського району Волинської області»;11. «Свято-Борисо-Глібська релігійна громада Української православної церкви» с.Шклинь Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святих Бориса і Гліба Православної церкви України села Шклинь Горохівського району Волинської області»;12. «Свято-Різдво-Богородична громада Української православної церкви» с.Берестяне Ківерцівського району Волинської області у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Берестяне Ківерцівського району Волинської області»;13. «Свято-Покровська громада Української православної церкви» с.Пірванче Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Пірванче Горохівського району»;14. «Релігійна громада Казанської ікони Божої Матері Української православної церкви с.Садів Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Казанської ікони Божої Матері Православної церкви України села Садів Луцького району Волинської області»;15. «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви с.Веселе Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Веселе Луцького району Волинської області»;16. «Свято-Михайлівська громада Української православної церкви» с.Мирне Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної церкви України села Мирне Горохівського району Волинської області»;17. «Свято-Троїцька релігійна громада Української православної церкви м.Берестечко Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Свято-Троїцького собору Православної церкви України міста Берестечко Горохівського району Волинської області»;18. «Свято-Миколаївська громада Української православної церкви» с.Холопичі Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Православної церкви України села Холопичі Локачинського району Волинської області»;19. «Свято-Покровська громада Української православної церкви» с.Маньків Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села Маньків Локачинського району Волинської області»;20. «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Української православної церкви» с.Сусваль Володимир-Волинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Свято-Різдво-Богородична Православної церкви України села Сусваль Володимир-Волинського району Волинської області»;21. «Свято-Михайлівська громада Української православної церкви» с.Марковичі Горохівського району Волинської області у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної церкви України села Марковичі Горохівського району Волинської області»;22. «Релігійна організація «Свято-Симеонівська релігійна громада Української православної церкви» с.Суходоли Володимир-Волинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Симеонівська релігійна громада Православної церкви України села Суходоли Володимир-Волинського району Волинської області»;23. «Релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви» с.Бобли Турійського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села Бобли Турійського району Волинської області»;24. «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви» с.Доротище Ковельського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Доротище Ковельського району Волинської області»;25. «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви» с.Радошин Ковельського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Радошин Ковельського району Волинської області»;26. «Свято-Покровська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Диковини Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села Диковини Горохівського району Волинської області»;27. «Громада Свято-Різдво-Богородична Української православної церкви» с.Новостав Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Новостав Горохівського району Волинської області»;28. «Релігійна організація «Івано-Богословська релігійна громада Української православної церкви» с.Старі Кошари Ковельського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада апостола Іоана Богослова Православної церкви України села Старі Кошари Ковельського району Волинської області»;29. «Релігійна організація «Свято-Іоанно Богословська релігійна громада Української православної церкви» с.Охнівка Володимир-Волинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято Іоано-Богословська релігійна громада Православної церкви України села Охнівка Володимир-Волинського району Волинської області»;30. «Релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви с.П’ятидні» Володимир-Волинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села П’ятидні Володимир-Волинського району Волинської області»;31. «Свято-Казанська громада Української православної церкви» с.Дуліби Турійського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Казанської ікони Божої Матері Православної церкви України села Дуліби Турійського району Волинської області»;32. «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви с.Радомишль Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Радомишль Луцького району Волинської області»;33. «Релігійна організація «Хресто-Воздвиженська релігійна громада Української православної церкви» с.Заболотці Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Хресто-Воздвиженська релігійна громада Православної церкви України села Заболотці Іваничівського району Волинської області»;34. «Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви у с.Будятичі Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Православної церкви України села Будятичі Іваничівського району Волинської області»;35. «Свято-Михайлівська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Войнин Локачинського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Православної церкви України села Войнин Локачинського району Волинської області»;36. «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви» с.Старий Загорів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Православної церкви України села Старий Загорів Локачинського району Волинської області»;37. «Релігійна громада Апостола і Євангеліста Луки Волинської єпархії Української православної церкви села Доросині Рожищенського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Апостола і Євангелиста Луки Православної церкви України села Доросині Рожищенського району Волинської області»;38. «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви с.Озеряни Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Озеряни Луцького району Волинської області»;39. «Свято-Різдво-Богородична громада Української православної церкви» с.Зелене Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Зелене Горохівського району Волинської області»;40. «Свято-Троїцька громада Української православної церкви» с.Лобачівка Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Православної церкви України села Лобачівка Горохівського району Волинської області»;41. «Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Озерці Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Воздвиження Хреста Господнього Православної церкви України села Озерці Горохівського району Волинської області»;42. «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви у с.Бужанка Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Бужанка Іваничівського району Волинської області»;43. «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви» с.Топилище Іваничівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Православної церкви України села Топилище Іваничівського району Волинської області»;44. «Свято-Введенська релігійна громада Української православної церкви у с.Литовеж Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Введенська релігійна громада Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Литовеж Іваничівського району Волинської області»;45. «Свято-Казансько-Богородична релігійна громада Української православної церкви у с.Гряди Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Казансько-Богородична релігійна громада Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Гряди Іваничівського району Волинської області»;46. «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви» с.Бобичі Володимир-Волинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Української Православної Церкви (Православної Церкви України) с.Бобичі Володимир-Волинського району Волинської області»;47. «Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви с.Голишів Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця Православної Церкви України села Голишів Луцького району Волинської області»;48. «Релігійна організація Свято-Різдво-Богородичної громади Української православної церкви» с.Тристень Рожищенського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Тристень Рожищенського району Волинської області»;49. «Свято-Георгієвська громада Української православної церкви» с.Бережанка Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Юрія Переможця Православної Церкви України села Бережанка Горохівського району Волинської області»;50. «Свято-Лукінська релігійна громада Української православної церкви» с.Сірнички Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Лукінська релігійна громада Православної Церкви України села Сірнички Локачинського району Волинської області»;51. «Свято-Василівська релігійна громада Української православної церкви» с.Зубильне Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Різдво-Богородична релігійна громада Православної Церкви України села Зубильне Локачинського району Волинської області»;52. «Різдво-Богородична релігійна громада Української православної церкви с.Семеринське» с.Семеринське Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Різдво-Богородична релігійна громада Православної Церкви України села Семеринське Локачинського району Волинської області»;53. «Релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви» с.Мишів Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Мишів Іваничівського району Волинської області»;54. «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви у с.Біличі Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Православної церкви України села Біличі Іваничівського району Волинської області»;55. «Свято-Михайлівська громада Української православної церкви» с.Мирків Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної церкви України села Мирків Горохівського району Волинської області»;56. «Трьохсвятительська релігійна громада Української православної церкви» с.Тельчі Маневицького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Трьох Святителів Православної церкви України с.Тельчі Маневицького району Волинської області»;57. «Свято-Покровська громада Української православної церкви» с.Годомичі Маневицького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України с.Годомичі Маневицького району Волинської області»;58. «Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви» с.Нічогівка Маневицького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця Православної церкви України с.Нічогівка Маневицького району Волинської області»;59. «Свято-Георгіївська громада Української православної церкви» с.Піски Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Георгія Переможця Православної Церкви України села Піски Горохівського району Волинської області»;60. «Свято-Покровська громада Української православної церкви» с.Квітневе Рожищенського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України села Квітневе Рожищенського району Волинської області»;61. «Релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Рачин Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України села Рачин Горохівського району Волинської області»;62. «Релігійна громада Різдва Святого Іоанна Предтечі» Української православної церкви с.Кримне Камінь-Каширського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Святого Іоанна Предтечі Православної Церкви України села Кримне Камінь-Каширського району Волинської області»;63. «Свято-Іллінська релігійна громада Української православної церкви у с.Грабове Шацького району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Іллінська релігійна громада Православної Церкви України села Грабове Шацького району Волинської області»;64. «Релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Агапіта Печерського Української православної церкви» м.Володимир-Волинський» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Агапіта Печерського Української православної церкви (Православної Церкви України) міста Володимира-Волинського»;65. «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви с.Новостав Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Новостав Луцького району Волинської області»;66. «Свято-Хресто-Воздвиженська громада Української православної церкви» с.Ощів Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада Православної Церкви України села Ощів Горохівського району Волинської області»;67 «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви» с.Бубнів Локачинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Православної Церкви України села Бубнів Локачинського району Волинської області»;68. «Свято-Преображенська релігійна громада Української православної церкви» с.Нуйно Камінь-Каширського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преображення Господнього Православної Церкви України села Нуйно Камінь-Каширського району Волинської області»;69. «Релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви» с.Перевали Турійського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Православної Церкви України села Перевали Турійського району Волинської області»;70. «Свято-Хрестовоздвиженська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Ватин Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Воздвиження Хреста Господнього Православної Церкви України села Ватин Горохівського району Волинської області»;71. «Свято-Дмитрівська громада Української православної церкви» с.Антонівка Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика Димитрія Солунського Православної церкви України села Антонівка Горохівського району Волинської області»;72. «Свято-Миколаївська громада Української православної церкви» с.Звиняче Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця Православної церкви України села Звиняче Горохівського району Волинської області»;73. «Свято-Різдво-Богородична громада Української православної церкви» с.Боровичі Маневицького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Боровичі Маневицького району Волинської області»;74. «Релігійна громада Української православної церкви в с.Серхів Маневицького району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Серхів Маневицького району Волинської області»;75. «Релігійна громада Української православної церкви в с.Городок Маневицького району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Городок Маневицького району Волинської області»;76. «Свято-Борисо-Глібська релігійна громада Української православної церкви с. Романів Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада князів страстотерпців Бориса і Гліба Православної церкви України села Романів Луцького району Волинської області»;77. «Свято-Покровської громади Української православної церкви» в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Православної церкви України села Широке Горохівського району Волинської області»;78. «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Української православної церкви с.Буяни Луцького району Волинської області» в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Рівненсько-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України) села Буяни Луцького району Волинської області»;79. «Свято-Миколаївська громада Української православної церкви» с.Охлопів Горохівського району в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця Православної церкви України села Охлопів Горохівського району Волинської області»;80. «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви с.Шепель Луцького району Волинської області» в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Шепель Луцького району Волинської області»;81. «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви с. Нуйно Камінь-Каширського району» в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Нуйно Камінь-Каширського району Волинської області»;82. «Свято-Преображенська громада Української православної церкви» с.Квасів Горохівського району» в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преображення Господнього Православної церкви України села Квасів Горохівського району Волинської області»;83. «Релігійна громада Святого Великомученика Георгія Побідоносця Української православної церкви» у м.Луцьк, вул.Винниченка, 31 у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика Георгія Переможця Православної церкви України міста Луцька»;84. «Релігійна громада Української православної церкви» с.Терешківці Горохівського району в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Терешківці Горохівського району Волинської області»;85. «Релігійна громада Української православної церкви в с.Хмельницьке Горохівського району» в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної церкви України села Хмельницьке Горохівського району Волинської області»;86. «Свято-Преображенська громада Української православної церкви» с.Четвертня Маневицького району в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Преображенська релігійна громада Православної церкви України села Четвертня Маневицького району Волинської області»;87. «Різдво-Богородична релігійна громада Української православної церкви» с.Мерва Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України села Мерва Горохівського району Волинської області»;88. «Релігійна громада Ікони Божої Матері «Скоропослушниця» Волинської єпархії Української православної церкви села Ясенівка Рожищенського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Ікони Божої Матері «Скоропослушниця» Православної Церкви України села Ясенівка Рожищенського району Волинської області»;89. «Іоанно-Богословська релігійна громада Української православної церкви с.Верхнів Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Іоанно-Богословська релігійна громада Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Верхнів Іваничівського району Волинської області»;90. «Петро-Павлівська релігійна громада Української православної церкви в с.Вощатин Володимир-Волинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Петро-Павлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) села Вощатин, Володимир-Волинського району, Волинської області»;91. «Свято-Симеонівська громада Української православної церкви» м.Нововолинськ у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святого Симеона Стовпника Володимир-Волинської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України) місто Нововолинськ, вул. Панасівська, 69А, Волинської області».92. «Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Української православної церкви с.Коршів Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Воздвиження Хреста Господнього Православної Церкви України села Коршів Луцького району Волинської області»;93. «Свято-Петро-Павлівська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Галичани Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада святих апостолів Петра і Павла Православної Церкви України села Галичани Горохівського району Волинської області»;94. «Свято-Іовська релігійна громада Української православної церкви» с.Борисковичі Горохівського району у новій редакції за новою назвою – релігійна організація «Свято-Іовська релігійна громада Рівненсько-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Борисковичі Горохівського району Волинської області»;95. «Свято-Георгіївська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Кутрів Горохівського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою – релігійна організація «Релігійна громада Георгія Переможця Православної Церкви України села Кутрів Горохівського району Волинської області»;96 «Свято-Преображенська громада Української православної церкви» с.Бистровиця Горохівського району у новій редакції за новою назвою – релігійна організація «Релігійна громада Преображення Господнього Православної Церкви України села Бистровиця Горохівського району Волинської області»;97. «Свято-Покровська громада Української православної церкви» с. Брани Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Рівненсько-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Брани Горохівського району Волинської області»;98. «Свято-Михайлівська громада Української православної церкви» с.Довгів Горохівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Рівненсько-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Довгів Горохівського району Волинської області»;99. «Релігійна громада Святої Рівноапостольної княгині Ольги Української православної церкви» с. Студині Рожищенського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святої Рівноапостольної княгині Ольги Православної Церкви України села Студині Рожищенського району Волинської області»;100. «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви» с. Галинівка Володимир-Волинського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преподобного Сергія Радонежського Української православної церкви (Православної Церкви України) села Галинівка, Володимир-Волинського району, Волинської області»;101. «Свято-Михайлівська громада Української православної церкви» с.Красів Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архистратига Михаїла Православної Церкви України села Красів Луцького району Волинської області»;102. «Свято-Миколаївська громада Української православної церкви» с.Борочиче Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця Православної Церкви України села Борочиче Луцького району Волинської області»;103. «Свято-Петро-Павлівська громада Української православної церкви» с. Вишеньки Луцького району в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада апостолів Петра і Павла Православної Церкви України села Вишеньки Луцького району Волинської області»;104. «Свято-Успенська громада Української православної церкви» с. Навіз Луцького району у новій редакції за новою назвою «Релігійна організація “Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України села Навіз Луцького району Волинської області”»;105. «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви» с.Озерце Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України села Озерце Луцького району Волинської області»;106. «Різдво-Богородична громада Української православної церкви» села Михлин Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України села Михлин Луцького району Волинської області»;107. «Свято-Преображенська громада Української православної церкви с.Вічині Рожищенського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Преображення Господнього Православної Церкви України села Вічині Луцького району Волинської області»;108. «Михайлівська громада Української православної церкви» с.Щурин Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної Церкви України села Щурин Луцького району Волинської області»;109. «Свято-Троїцька релігійна громада Української православної церкви с.Городище-2 Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святої Трійці Православної Церкви України села Городище-2 Луцького району Волинської області»;110. «Свято-Троїцька громада Української православної церкви» с.Чорників Володимирського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Чорників Володимир-Волинського району Волинської області»;111. «Релігійна громада Різдва Богородиці Української православної церкви» с. Бортнів Володимирського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Богородиці Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Бортнів Володимирського району Волинської області»;112. «Свято-Дмитріївська громада Української православної церкви» с. Журавники Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомученика Димитрія Солунського Православної Церкви України села Журавники Луцького району Волинської області»;113. «Свято-Симеоно-Стовпинська громада Української православної церкви» с. Сільце Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Симеона Стовпника Православної Церкви України села Сільце Луцького району Волинської області»;114. «Свято-Михайлівська громада Української православної церкви» м. Рожище Луцького району Волинської області у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної Церкви України міста Рожище Луцького району Волинської області»;115. «Свято-Анно-Зачатіївська громада Української православної церкви» с. Ржищів Луцького району Волинської області у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Зачаття Праведною Анною Богородиці Православної Церкви України села Ржищів Луцького району Волинської області»;116. «Свято-Миколаївська громада Української православної церкви» с. Кременець Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святителя Миколая Чудотворця Православної Церкви України села Кременець Луцького району Волинської області»;117. «Свято-Успінська релігійна громада Української православної церкви с.Баїв Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Успіння Пресвятої Богородиці Православної Церкви України села Баїв Луцького району Волинської області»;118. «Свято-Троїцька громада Української православної церкви» с. Сокіл Рожищенського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святої Трійці Православної Церкви України села Сокіл Луцького району Волинської області»;119. «Свято-Стефанівська релігійна громада Української православної церкви» с. Усичі Луцького району Волинської області у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Першомученика і архідиякона Стефана Православної Церкви України села Усичі Луцького району Волинської області»;120. «Свято-Дмитрієвська релігійна громада Української православної церкви» с. Самоволя Іваничівського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Дмитрієвська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Самоволя Володимир-Волинського району Волинської області»;121. «Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Української православної церкви с.Обенижі Турійського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) село Обенижі Ковельського району Волинської області»;122. «Свято-Преображенська релігійна громада Української православної церкви с.Купичів Турійського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Преображенська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Купичів Ковельського району Волинської області»;123. «Релігійна громада Свято-Михайлівська церква с. Павлівка Іваничівського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної Церкви України села Павлівка Володимир-Волинського району Волинської області»;124. «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви с. Воютин Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Покрови Пресвятої Богородиці Православної Церкви України села Воютин Луцького району Волинської області»;125. «Свято-Іоано-Богословська громада Української православної церкви» села Скулин Ковельського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада апостола Іоана Богослова Православної Церкви України села Скулин Ковельського району Волинської області»;126. “Свято-Троїцька релігійна громада Української православної церкви” с. Селець Володимир-Волинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Троїцька релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Селець Володимир-Волинського району Волинської області»;127. «“Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Української православної церкви” с. Вербичне Турійського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Вербичне Ковельського району Волинської області»;128. «“Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви” с. Радовичі Турійського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Радовичі Ковельського району Волинської області»;129. «“Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви” с. Свинарин Турійського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Михайлівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Свинарин Ковельського району Волинської області»;130. «Свято-Воскресенська релігійна громада Волинської єпархії Української православної церкви села Кияж Рожищенського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Воскресіння Христового Православної Церкви України села Кияж Луцького району Волинської області»;131. «Свято-Параскевська релігійна громада Української православної церкви с.Ратнів Луцького району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Великомучениці Параскеви Православної Церкви України села Ратнів Луцького району Волинської області»;132. «Свято-Покровська громада Української православної церкви» с.Орищі Володимирського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Орищі Володимир-Волинського району Волинської області»;133. ««Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви села Лудин» Володимир-Волинського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Лудин Володимир-Волинського району Волинської області»;134. ««Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Української православної церкви» с.Чорніїв Турійського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Чорніїв Ковельського району Волинської області»;135. «Свято-Іовська релігійна громада Української православної церкви с.Дорогиничі Локачинського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Іовська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Дорогиничі Володимир-Волинського району Волинської області»;136. ««Свято-Миколаївська релігійна громада Української православної церкви» с.Осекрів Турійського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Осекрів Ковельського району Волинської області»;137. «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви» села Чорниж Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної Церкви України села Чорниж Луцького району Волинської області»;138. «Свято-Покровська громада Української православної церкви» с. Заячиці Володимирського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Заячиці Володимир-Волинського району Волинської області»;139. «Громада Різдва Пресвятої Богородиці Української православної церкви» с. Пильгани Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України села Пильгани Луцького району Волинської області»;140. «Свято-Хресто-Воздвиженська громада Української православної церкви» с. Ярівка Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Воздвиження Хреста Господнього Православної Церкви України села Ярівка Луцького району Волинської області»;141. «Різдво-Богородична релігійна громада Української православної церкви» с. Раймісто Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України села Раймісто Луцького району Волинської області»;142. «Свято-Воскресенська релігійна громада Української православної церкви» с. Звірів Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Воскресіння Христового Православної Церкви України села Звірів Луцького району Волинської області»;143. «Свято-Іоанно-Златоустівська релігійна громада» Української православної церкви с. Немир Луцького району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святителя Іоана Золотоустого Православної Церкви України села Немир Луцького району Волинської області»;144. «Свято-Володимирська релігійна громада Української православної церкви смт Дубище Рожищенського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Рівноапостольного князя Володимира Православної Церкви України смт Дубище Луцького району Волинської області»;145. «Свято-Різдво-Богородична громада Української православної церкви» с. Губин Володимирського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Губин Володимир-Волинського району Волинської області»;146. «Свято-Дмитрівська громада Української православної церкви» с. Білопіль Володимирського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Дмитрівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Білопіль, Володимир-Волинського району Волинської області» Володимирського району;147. «Свято-Покровська релігійна громада Української православної церкви с. Крухиничі Локачинського району Волинської області» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Покровська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Крухиничі Володимир-Волинського району Волинської області» Володимирського району;148. «Свято-Миколаївська громада Української православної церкви» с. Тумин Володимирського району у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Миколаївська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Тумин Володимир-Волинського району Волинської області» Володимирського району;149. «Свято-Духівська громада Української православної церкви с.Олеськ Любомльського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Духівська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Олеськ Ковельського району Волинської області»;150. «Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Української православної церкви с. Туропин Турійського району» Ковельського району в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Хресто-Воздвиженська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Туропин Ковельського району Волинської області»;151. «Свято-Успенська релігійна громада Української православної церкви с. Мокрець Турійського району» Ковельського району в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Успенська релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) села Мокрець Ковельського району Волинської області»;152. «Свято-Різдво-Богородична громада Української православної церкви» с. Мовники Володимирського району в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Свято-Різдво-Богородична релігійна громада Володимир-Волинської єпархії Української православної церкви (Православної Церкви України) село Мовники Володимир-Волинського району Волинської області» Володимирського району;153. «Свято-Троїцька громада Української православної церкви» с. Велика Осниця Луцького району в новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Святої Трійці Православної Церкви України села Велика Осниця Луцького району Волинської області».154. «Свято-Михайлівська релігійна громада Української православної церкви с.Новий Мосир Ковельського району» у новій редакції за новою назвою релігійна організація «Релігійна громада Архістратига Михаїла Православної Церкви України села Новий Мосир Ковельського району Волинської області».Зауважимо, що йдеться про церкви, у яких вже офіційно відбулася перереєстрація статуту релігійних громад. В обласній державній адміністрації ці функції виконують в управлінні культури, з питань релігій та національностей. Вищеперераховані громади вже офіційно змінили підлеглість.