Сили оборони України збили російський літак Су-25. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Розпочався 457-й день російської повномаштабної військової агресії проти України. Вчора ввечері російські терористи завдали чергового ракетного удару та авіаудару БПЛА Shahed по Україні. Інформація про наслідки цього теракту наразі оновлюється.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Протягом доби 25 травня противник завдав всього 4-х ракетних ударів. Ракета 1х С-300 влучила в дамбу поблизу Карлівки Донецької області.Як наслідок, інші сусідні населені пункти знаходяться під великим ризиком затоплення. Крім того, ворог завдав 55 авіаударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських бойових БПЛА Shahed, всі ці повітряні цілі перехоплені. Також було повідомлено про 19 атак MLRS.Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою.Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на сокирах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а протягом доби 25 травня відбулися 22 бойові дії.Волинь та Полісся сокири: без суттєвих змін.Сокири Сіверщини та Слобожанщини: ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Сенківка, Сновськ, Гай, Кам'янська Слобода (Чернігівська область), Бачівськ, Ходине, Володимирівка, Басівка, Олександрівка, Велика Писарівка (Сумська область), Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук'янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чухунівка, Хатнє (Харківська область).Куп'янська вісь: противник продовжує намагатися покращити свою тактичну ситуацію. Окупанти завдали авіаудари поблизу Чайківки та Кислівки (Харківська область). Протягом доби 25 травня ворог провів невдалі наступальні операції в околицях Масютівки. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів Тополі, Фиголівку, Новомлинськ, Дворічну, Масютівку, Западне, Кислівку (Харківська область), Новоселівське та Стельмахівку (Луганська область).Вісь Лиман: протягом доби 25 травня противник провів невдалі наступ у околицях Білогорівки (Луганська область). Окупанти також завдали авіаудари по Білогорівці та поблизу Івано-Дар’ївки (Донецька область). Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка (Луганська область), Іванівка, Торське, Верхньокам'янське, Спірне (Донецька область).Вісь Бахмут: протягом доби 25 травня противник продовжує проводити наступ у околицях Бахмута. Під ворожий вогонь потрапили Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Передтечине, Костянтинівка, Біла Гора, Північне (Донецька область).Вісь Авдіївки: противник провів невдалі наступ у бік Красногорівки. Окупанти завдали авіаудари по околицях Авдіївки та Водяне. Окупанти обстріляли з артилерії поблизу Авдіївки, Первомайського та Карлівки (Донецька область).Вісь Мар'їнка: українські захисники відбили численні атаки ворога в околицях міста Мар'їнка. Ворог також використовував літаки для атаки області. Водночас ворогом обстріляли Мар'їнку та Поб'єду (Донецька область).Шахтарське вісь: серед інших цілей окупанти обстріляли Вугледар, Пречистівку, Новосілку.Запорізька та херсонська сокири: противник тримається на обороні. Окупанти завдали авіаудари по околицях Ольгівське, Гуляйполе, Новоданилівка (Запорізька область), Новоберислав (Херсонська область). Окупанти обстріляли населені пункти Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам'янське, Степногірськ (Запорізька область), Нікополь (Дніпропетровська область) (пошкоджено 7 приватних житлових будинків), Золота-Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетенське (Херсонська область) та місто Херсон.Повітряні сили України завдали 5 авіаударів по зосередженню військ та військової техніки противника.Також протягом доби 25 травня Сили оборони України перехопили 1 літак Су-25 противника.Українські ракетно-артилерійські війська уразили 1 командний пункт, 1 зенітно-ракетну систему, 2 з концентрацію військ, 1 склад боєприпасів, 1 радарна станція та 2 одиниці артилерії.