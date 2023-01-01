За минулу добу ЗСУ знищили ще 460 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3796 (+1) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,

- артилерійських систем – 3384 (+25) од,

- РСЗВ – 570 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 328 (+1) од,

- літаків – 310 (+1) од,

- гелікоптерів – 296 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),

- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,

- спеціальна техніка / special equipment ‒ 446 (+2).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 25 травня, наші захисники знищили ще 460 окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3796 (+1) од,- бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,- артилерійських систем – 3384 (+25) од,- РСЗВ – 570 (+0) од,- засоби ППО ‒ 328 (+1) од,- літаків – 310 (+1) од,- гелікоптерів – 296 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,- спеціальна техніка / special equipment ‒ 446 (+2).

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