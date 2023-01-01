За минулу добу ЗСУ знищили ще 460 окупантів

За минулу добу ЗСУ знищили ще 460 окупантів
За минулу добу, 25 травня, наші захисники знищили ще 460 окупантів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3796 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,
- артилерійських систем – 3384 (+25) од,
- РСЗВ – 570 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 328 (+1) од,
- літаків – 310 (+1) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 446 (+2).

За минулу добу ЗСУ знищили ще 460 окупантів

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Теги: втрати окупантів, Росія
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