За минулу добу ЗСУ знищили ще 460 окупантів
Сьогодні, 09:00
За минулу добу, 25 травня, наші захисники знищили ще 460 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3796 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,
- артилерійських систем – 3384 (+25) од,
- РСЗВ – 570 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 328 (+1) од,
- літаків – 310 (+1) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 446 (+2).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 205720 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3796 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7435 (+3) од,
- артилерійських систем – 3384 (+25) од,
- РСЗВ – 570 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 328 (+1) од,
- літаків – 310 (+1) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2910 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6161 (+13) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 446 (+2).
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