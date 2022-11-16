Росія атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами

Росія атакувала Дніпропетровщину ракетами та дронами
У ніч проти 26 травня ворог атакував Дніпропетровську область ракетами та дронами. За попередньою інформацією, над областю збили п'ять крилатих ракет та шість безпілотників.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі у приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені два будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав її працівник. Йому надали меддопомогу – лікуватиметься вдома. Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство", – зазначив Сергій Лисак.

Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється.

Також ворог обстріляв Марганецьку громаду з БПЛА. Минулося без жертв.

Наслідки російської атаки могли бути куди гіршими, зазначив Лисак, якби не неймовірна ППО. Попередньо тільки військові з ПвК «Схід» цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет та 6 «Шахедів».

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Теги: атака, ракети, Дніпропетровщина
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