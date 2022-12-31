Росія вночі атакувала Київ крилатими ракетами
Сьогодні, 08:45
У ніч на 26 травня росія здійснила 13 повітряну атаку на Київ від початку травня.
Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.
За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.
Падіння уламків збитих ракет і пошкодження внаслідок цього зафіксовано в Оболонському та Шевченківському районах Києва.
Так, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків: зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань, на парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі.
У Шевченківському районі:зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно.
«Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
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Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.
За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.
Падіння уламків збитих ракет і пошкодження внаслідок цього зафіксовано в Оболонському та Шевченківському районах Києва.
Так, в Оболонському районі внаслідок падіння уламків: зафіксовано пошкодження даху одного з торговельно-розважальних центрів, без займання і критичних руйнувань, на парковці в іншій частині району пошкоджені автомобілі.
У Шевченківському районі:зафіксовано падіння уламку на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно.
«Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня. Дані уточнюються», – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
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