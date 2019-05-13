Чи буде у школах Волині свято останнього дзвінка





Про це під час брифінгу щодо завершення навчального року 2022-2023 у четвер, 25 травня, розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Волинської ОДА Тетяна Соломіна, пише



За її словами, школам надана самостійність: академічна, кадрова й фінансова, тому рішення ухвалюється на місцях. І додає, що директор школи, залежно від вимог законодавства, визначає проведення таких заходів.



«В основному свято останнього дзвінка відбувається 26-30 травня.



Якщо школа велика, то дітей розводять у часі, дотримуємося безпекових умов і на випадок тривоги всі спускаються в укриття. Початкова ланка - одна лінійка, 5-8 класи - інша, 9-11 - ще інша», - пояснює пані Тетяна.



Якщо це сільська маленька школа, зауважує, вони теж повинні зорганізуватися і щоб дотриматися безпекових умов, і щоб дітей не позбавити свята.



Тетяна Соломіна розповідає, що цьогоріч у багатьох школах ухвалити рішення, згідно з яким замість квітів вчителям будуть донати для ЗСУ, адже завдяки їм є можливість проводити святкування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чи проводити святкові заходи з приводу закінчення навчального року на Волині, кожен із закладів освіти вирішує самостійно. Щоправда, і великі школи, і менші сільські повинні забезпечити безпекові умови.Про це під час брифінгу щодо завершення навчального року 2022-2023 у четвер, 25 травня, розповіла заступниця начальниці управління освіти і науки Волинської ОДА, пише ВСН За її словами, школам надана самостійність: академічна, кадрова й фінансова, тому рішення ухвалюється на місцях. І додає, що директор школи, залежно від вимог законодавства, визначає проведення таких заходів.«В основному свято останнього дзвінка відбувається 26-30 травня.Якщо школа велика, то дітей розводять у часі, дотримуємося безпекових умов і на випадок тривоги всі спускаються в укриття. Початкова ланка - одна лінійка, 5-8 класи - інша, 9-11 - ще інша», - пояснює пані Тетяна.Якщо це сільська маленька школа, зауважує, вони теж повинні зорганізуватися і щоб дотриматися безпекових умов, і щоб дітей не позбавити свята.Тетяна Соломіна розповідає, що цьогоріч у багатьох школах ухвалити рішення, згідно з яким замість квітів вчителям будуть донати для ЗСУ, адже завдяки їм є можливість проводити святкування.

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