Путін має особисто постати перед трибуналом у Гаазі, – ГУР
Сьогодні, 01:00
Президент рф Володимир Путін як воєнний злочинець є першочерговою ціллю з погляду його затримання і доправлення у Гаагу, де він має постати перед міжнародним трибуналом.
Про це заявив у ефірі телемарафону «Єдині новини» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає кореспондент Укрінформу.
«Гаага для Путіна неминуча. І у цій ситуації навіть краще, щоб він на трибуналі був живий», - сказав Юсов.
Він наголосив, що Путін "і вся його банда" є воєнними злочинцями.
«І він дійсно ціль номер один - з точки зору затримання і доставлення до Міжнародного суду і трибуналу у Гаагу. Україна – цивілізована держава і діє цивілізованими методами. І зараз витрачати якісь надзусилля, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна, – ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності», - заявив представник ГУР.
За його словами, необхідність затримати президента рф як воєнного злочинця і його поплічників та доправити їх до міжнародного трибуналу є питанням справедливого покарання, і це обов’язково буде виконано.
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Про це заявив у ефірі телемарафону «Єдині новини» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає кореспондент Укрінформу.
«Гаага для Путіна неминуча. І у цій ситуації навіть краще, щоб він на трибуналі був живий», - сказав Юсов.
Він наголосив, що Путін "і вся його банда" є воєнними злочинцями.
«І він дійсно ціль номер один - з точки зору затримання і доставлення до Міжнародного суду і трибуналу у Гаагу. Україна – цивілізована держава і діє цивілізованими методами. І зараз витрачати якісь надзусилля, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна, – ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності», - заявив представник ГУР.
За його словами, необхідність затримати президента рф як воєнного злочинця і його поплічників та доправити їх до міжнародного трибуналу є питанням справедливого покарання, і це обов’язково буде виконано.
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