Путін має особисто постати перед трибуналом у Гаазі, – ГУР

Путін має особисто постати перед трибуналом у Гаазі, – ГУР
Президент рф Володимир Путін як воєнний злочинець є першочерговою ціллю з погляду його затримання і доправлення у Гаагу, де він має постати перед міжнародним трибуналом.

Про це заявив у ефірі телемарафону «Єдині новини» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, передає кореспондент Укрінформу.

«Гаага для Путіна неминуча. І у цій ситуації навіть краще, щоб він на трибуналі був живий», - сказав Юсов.

Він наголосив, що Путін "і вся його банда" є воєнними злочинцями.

«І він дійсно ціль номер один - з точки зору затримання і доставлення до Міжнародного суду і трибуналу у Гаагу. Україна – цивілізована держава і діє цивілізованими методами. І зараз витрачати якісь надзусилля, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна, – ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності», - заявив представник ГУР.

За його словами, необхідність затримати президента рф як воєнного злочинця і його поплічників та доправити їх до міжнародного трибуналу є питанням справедливого покарання, і це обов’язково буде виконано.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін має особисто постати перед трибуналом у Гаазі, – ГУР
Сьогодні, 01:00
26 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Додому з полону повертаються троє волинських бійців: добрі новини від ВолиньPost за 25 травня
25 травень, 23:00
У Луцьку знову смердить: що кажуть про причини бридкого запаху
25 травень, 22:10
«Відбудувати Україну – це зробити європейські реформи», – Віталій Кличко на Київському безпековому форумі
25 травень, 21:50
Схожі новини
З російського полону звільнили трьох волинян З російського полону звільнили трьох волинян
25 травень, 17:26
На війні загинув Герой з Волині Юрій Малесик На війні загинув Герой з Волині Юрій Малесик
25 травень, 17:22
Батько відчув, що сина вже немає: спогади про Героя з Волині, який назавжди залишиться 26-річним Батько відчув, що сина вже немає: спогади про Героя з Волині, який назавжди залишиться 26-річним
25 травень, 17:10
Маленька донечка більше не побачить тата: на Волині попрощалися із 19-річним Героєм Романом Романюком Маленька донечка більше не побачить тата: на Волині попрощалися із 19-річним Героєм Романом Романюком
25 травень, 15:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Путін має особисто постати перед трибуналом у Гаазі, – ГУР
Сьогодні, 01:00
 0
26 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Додому з полону повертаються троє волинських бійців: добрі новини від ВолиньPost за 25 травня
25 травень, 23:00
 0
У Луцьку знову смердить: що кажуть про причини бридкого запаху
25 травень, 22:10
 0
«Відбудувати Україну – це зробити європейські реформи», – Віталій Кличко на Київському безпековому форумі
25 травень, 21:50
 0
Медіа
відео
1/8