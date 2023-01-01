Додому з полону повертаються троє волинських бійців: добрі новини від ВолиньPost за 25 травня

Додому з полону повертаються троє волинських бійців: добрі новини від ВолиньPost за 25 травня
Завершуємо четвер традиційно – добрими новинами. Сьогодні вони – особливо теплі! Про звільнених з полону волинських воїнів і живого-здорового головнокомандувача ЗСУ Залужного ‒ у нашій добірці за 25 травня.

Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату України з пляжної боротьби

Юна ковельчанка Дарина Рижко вдало виступила на чемпіонаті України з пляжної боротьби та стала срібною призеркою турніру.

Ковельчани Іван Шарахай та Захар Чернишов зайняли четверте та п’яте місце відповідно.

Вітаємо спортсменів і зичимо ще більше перемог!

ЗСУ цієї ночі збили всі 36 запущені росіянами безпілотники

Цієї ночі, 25 травня, захисники збили всі запущені росіянами дрони іранського виробництва Shahed-136/131!

Дякуємо силам ППО!

Збройні сили ліквідували за добу ще 500 окупантів

Українські захисники за минулу добу знищили ще 500 загарбників та 36 безпілотників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 205260 (+500) осіб,
- танків ‒ 3795 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7432 (+8) од,
- артилерійських систем – 3359 (+20) од,
- РСЗВ – 570 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаків – 309 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2907 (+36),
- крилатих ракет ‒ 1015 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6148 (+2) од,
- спеціальної техніки ‒ 444 (+4).

З російського полону звільнили трьох волинян

Сьогодні, 25 травня, під час обміну з полону звільнили трьох волинян.

Загалом на Батьківщину повертається 106 наших захисників. Майже усі – воїни, які билися на Бахмутському напрямку.

«Вітаємо вдома трьох наших земляків, яких сьогодні звільнили. Зокрема це: Куприянчик Павло Федорович (смт Маневичі), Кулак Анатолій Іванович (Локачинська громада) та Власюк Сергій Анатолійович (Володимирська громада)», ‒ йдеться у повідомленні.

Залужний звернувся до українців через фейк росіян про його важке поранення на фронті. ВІДЕО

Учора, 24 травня, російські пропагандисти масово почали розганяти фейк з посиланням на неназвані джерела, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний дістав травму голови та множинні осколкові поранення під час начебто ракетного удару на початку травня по командному пункту в районі села Посад-Покровське під Херсоном.

Та вже сьгодні відео із Залужним (живим-здоровим і в хорошому гуморі) показав офіцер та військовий блогер Анатолій Штефан «Штірліц».

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