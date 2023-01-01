З російського полону звільнили трьох волинян

З російського полону звільнили трьох волинян
Сьогодні, 25 травня, під час обміну з полону звільнили трьох волинян.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Загалом на Батьківщину повертається 106 наших захисників. Майже усі – воїни, які билися на Бахмутському напрямку.

"Вітаємо вдома трьох наших земляків, яких сьогодні звільнили. Зокрема, це: Куприянчик Павло Федорович (смт Маневичі), Кулак Анатолій Іванович (Локачинська громада) та Власюк Сергій Анатолійович (Володимирська громада)", - йдеться у повідомленні.

Команда Координаційного штабу на виконання доручення Президента не припиняє докладати щоденних зусиль заради порятунку наших Захисників та Захисниць.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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