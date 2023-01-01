З російського полону звільнили трьох волинян





Про це Юрій Погуляйко.



Загалом на Батьківщину



"Вітаємо вдома трьох наших земляків, яких сьогодні звільнили. Зокрема, це: Куприянчик Павло Федорович (смт Маневичі), Кулак Анатолій Іванович (Локачинська громада) та Власюк Сергій Анатолійович (Володимирська громада)", - йдеться у повідомленні.



Команда Координаційного штабу на виконання доручення Президента не припиняє докладати щоденних зусиль заради порятунку наших Захисників та Захисниць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 травня, під час обміну з полону звільнили трьох волинян.Про це повідомив голова Волинської ОВАЗагалом на Батьківщину повертається 106 наших захисників . Майже усі – воїни, які билися на Бахмутському напрямку."Вітаємо вдома трьох наших земляків, яких сьогодні звільнили. Зокрема, це:(смт Маневичі),(Локачинська громада) та(Володимирська громада)", - йдеться у повідомленні.Команда Координаційного штабу на виконання доручення Президента не припиняє докладати щоденних зусиль заради порятунку наших Захисників та Захисниць.

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