Із 29 травня у Луцьку призупинять рух транспорту проспектом Волі





Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.



У Луцьку у зв’язку із продовженням робіт з капітального ремонту проспекту Волі, з 8:00 години 29 травня і до завершення робіт буде зупинено рух транспорту на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану.



Рух міських автобусних маршрутів та тролейбусів відбуватиметься вулицею Глушець.



Об’їзд приватного транспорту здійснюватиметься вулицями Глушець та Коперника.

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