Яка ситуація на всіх напрямках фронту станом на вечір 25 травня. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Цієї доби, вночі, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. 36 із 36 було знищено нашими захисниками.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загалом протягом цієї доби противник завдав 2 ракетних ударів із ЗРК С-300 по цивільній інфраструктурі селища Циркуни на Хірківщині, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Крім того, ворог завдав 48 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби відбулось 17 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Ходине, Володимирівка, Олександрівка, Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка, Хатнє на Харківщині.На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів в районі населених пунктів Чайківка та Кислівка Харківської області. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка Луганської області.На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Білогорівки Луганської області та Івано-Дарївки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.На Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмуту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора, Північне Донецької області.На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли Авдіївки, Первомайського та Карлівка Донецької області.На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Завдав авіаційних ударів в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка та Побєда Донецької області.На Шахтарському напрямку ворог обстріляв, зокрема, Вугледар та Пречистівку.На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава на Херсонщині. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.Російські окупаційні війська мілітарізували острів Джарилгач, який 19 травня з’єднано ними з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне. Зокрема, окупанти розмістили на острові близько 300 російських військовослужбовців та 15 човнів іноземного виробництва, що були викрадені у місцевого населення.Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ ворога на вогневих позиціях.