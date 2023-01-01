Військовослужбовцям-контрактникам з Луцької громади виплатять одноразову грошову допомогу

Військовослужбовцям-контрактникам з Луцької громади виплатять одноразову грошову допомогу
Жителям Луцької громади, які у 2023 році уклали контракт на службу в Збройних Силах України, виплатять одноразову грошову допомогу.

Про це повідомили в Луцькій міській раді.

Як стало відомо із розпорядження, гроші у рамках програми соцпідтримки військових і їх сімей виділили з міського бюджету.

Загальна сума одноразової матеріальної допомоги – 45 тисяч гривень.
Кожен контрактник отримає по п'ять тисяч гривень.

Гроші перераховуватиме міський департамент соціальної політики.

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Теги: допомога, військові, контракт, Луцьк
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