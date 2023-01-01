Військовослужбовцям-контрактникам з Луцької громади виплатять одноразову грошову допомогу





Про це



Як стало відомо із розпорядження, гроші у рамках програми соцпідтримки військових і їх сімей виділили з міського бюджету.



Загальна сума одноразової матеріальної допомоги – 45 тисяч гривень.

Кожен контрактник отримає по п'ять тисяч гривень.



Гроші перераховуватиме міський департамент соціальної політики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителям Луцької громади, які у 2023 році уклали контракт на службу в Збройних Силах України, виплатять одноразову грошову допомогу.Про це повідомили в Луцькій міській раді.Як стало відомо із розпорядження, гроші у рамках програми соцпідтримки військових і їх сімей виділили з міського бюджету.Загальна сума одноразової матеріальної допомоги – 45 тисяч гривень.Кожен контрактник отримає по п'ять тисяч гривень.Гроші перераховуватиме міський департамент соціальної політики.

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