Не можна збирати гриби і ягоди: у громаді на Волині заборонили ходити в ліс





Про це



Заборона на відвідування лісів у Шацькій громадіє діє відсьогодні, 25 травня.



"Відповідно до наказу начальника Волинської обласної військової адміністрації ця заборона діє з 2022 року на весь період воєнного стану", - йдеться в дописі.



Відвідувати ліс мають право лише силовики, військовослужбовці, рятувальники та лісівники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У прикордонній Шацькій громаді заборонили відвідувати лісові масиви та інші природні зони з метою збору ягід, грибів, лікарських трав тощо.Про це повідомили у громаді.Заборона на відвідування лісів у Шацькій громадіє діє відсьогодні, 25 травня."Відповідно до наказу начальника Волинської обласної військової адміністрації ця заборона діє з 2022 року на весь період воєнного стану", - йдеться в дописі.Відвідувати ліс мають право лише силовики, військовослужбовці, рятувальники та лісівники.

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