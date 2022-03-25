Не можна збирати гриби і ягоди: у громаді на Волині заборонили ходити в ліс

Не можна збирати гриби і ягоди: у громаді на Волині заборонили ходити в ліс
У прикордонній Шацькій громаді заборонили відвідувати лісові масиви та інші природні зони з метою збору ягід, грибів, лікарських трав тощо.

Про це повідомили у громаді.

Заборона на відвідування лісів у Шацькій громадіє діє відсьогодні, 25 травня.

"Відповідно до наказу начальника Волинської обласної військової адміністрації ця заборона діє з 2022 року на весь період воєнного стану", - йдеться в дописі.

Відвідувати ліс мають право лише силовики, військовослужбовці, рятувальники та лісівники.

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Теги: ліс, заборона, Шацьк
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