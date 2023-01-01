Луцька інфекціоністка розповіла, що робити, якщо покусали комарі

На Волині суттєво побільшало комарів. Екологи пояснюють: така аномалія – наслідок цьогорічних надмірних опадів. Про нашестя комах і загрозу здоров’ю, яку вони несуть, кажуть і лікарі.Журналістирозпитали у виконувачки обов’язків директора інфекційної лікарні, чим небезпечний укус комара і як опісля нього рятуватися.За словами інфекціоністки, без допомоги фахівця відрізнити місце укусу інфікованого комара від того, що загрози не несе, неможливо. Оскільки будь-який укус супроводжується почервонінням та свербежем.«В окремих людей можуть бути більші клінічні прояви, наприклад, – алергічний набряк. Але така реакція не обов’язково свідчитиме про те, що комар – інфікований. Однак якщо клініка незвичайна – підвищення температури, набряк і почервоніння у ділянці укусу збільшилися – слід звертатися до лікарів», – розповідає Галина Морочковська.Спеціаліст, каже, визначить, чи застосовувати алергічну терапію, чи варто таки обстежувати на наявність інфекції. Іноді – достатньо місцево обробити.Найперше, додає інфекціоністка, – варто вимити шкіру звичайним милом, а вже тоді вдаватися до інших маніпуляцій. Розчухувати місце укусу – теж не слід, бо у такий спосіб люди часто заносять інфекцію самостійно. А для того, аби зменшити неприємні симптоми, можна обробити ділянку содовим розчином.Цьогоріч, продовжує, люди за медичною допомогою не зверталися, втім «сезон комарів» лише розпочинається. А от минулого року «тяжких» випадків було кілька.«Люди приходили з великими набряками та гіперемією (переповненням кров'ю судин кровоносної системи ділянки тіла – ред.). Треба було вживати протиалергічних заходів. Треба також пам’ятати, що комахи можуть переносити будь-які небезпечні захворювання. На Волині були випадки туляремії, гарячки Західного Нілу та гарячки денге», – розповідає лікарка.Комарі можуть переносити також дирофіляріоз. Щоправда, проявляється він через 30 днів.«На Волині з таким звертаються періодично. На шкірі з'являються ущілення, які, як здається пацієнтам, «рухаються». Коли хірурги видаляють цю пухлину – виймають звідти збудника, який має вигляд нитки. Правда, така «нитка» може сягати три метри», – розповідає Галина Морочковська.Буму звернень до інфекціоністів лікарка не прогнозує, але застерігає: нехтувати здоров’ям не варто. Краще укусам запобігти, аніж потім лікувати інфекцію.«Треба користуватися репелентами (засобами, які відлякують комах – ред.) і, йдучи до лісу, наприклад, одягати закрите вбрання», – резюмує пані Галина.