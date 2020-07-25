Прикордонник з Волині отримав нагороду від Президента України. ФОТО

Прикордонник з Волині отримав нагороду від Президента України. ФОТО
Сьогодні заступник Голови Держприкордонслужби Сергій Сердюк вручив державну нагороду офіцеру Волинського прикордонного загону Сергію Шевчуку.

Про це повідомили у пресслужбі Волтинського прикордонного загону.

24 лютого прикордонник зустрів в Маріуполі. Туди для подальшого проходження служби приїхав з Волині за місяць до повномасштабного вторгнення. З перших днів разом з іншими військовими мужньо боронили місто від російських загарбників, далі – оборона «Азовсталі» та 7 місяців полону.

У переддень Нового року, в рамках чергового обміну полоненими, Сергія звільнили. Схудлий на тридцять кілограмів, з численними травмами він повернувся додому. А після тривалого лікування та реабілітації знову став у стрій Волинського прикордонного загону.

Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, прикордонника нагороджено медаллю «За військову службу Україні».
Прикордонник з Волині отримав нагороду від Президента України. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, нагорода, президент
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Маленька донечка більше не побачить тата: на Волині попрощалися із 19-річним Героєм Романом Романюком
Сьогодні, 15:42
Прикордонник з Волині отримав нагороду від Президента України. ФОТО
Сьогодні, 15:20
У Луцьку водійка скоїла ДТП під час комендантської години
Сьогодні, 15:00
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 14:32
Україна повернула з полону 106 захисників : це воїни з Бахмутського напрямку
Сьогодні, 14:24
Схожі новини
Президент посмертно нагородив загиблого на Сході волинського бійця Президент посмертно нагородив загиблого на Сході волинського бійця
25 липень, 2020, 10:29
Президент нагородив волинянина медаллю «За працю та звитягу» Президент нагородив волинянина медаллю «За працю та звитягу»
24 вересень, 2018, 09:40
Президент нагородив трьох волинян Президент нагородив трьох волинян
23 січень, 2015, 16:38
Президент відзначив нагородами 20 волинян Президент відзначив нагородами 20 волинян
04 грудень, 2014, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Маленька донечка більше не побачить тата: на Волині попрощалися із 19-річним Героєм Романом Романюком
Сьогодні, 15:42
 0
Прикордонник з Волині отримав нагороду від Президента України. ФОТО
Сьогодні, 15:20
 0
У Луцьку водійка скоїла ДТП під час комендантської години
Сьогодні, 15:00
 0
Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 14:32
 0
Україна повернула з полону 106 захисників : це воїни з Бахмутського напрямку
Сьогодні, 14:24
 0
Медіа
відео
1/8