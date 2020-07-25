Прикордонник з Волині отримав нагороду від Президента України. ФОТО
Сьогодні, 15:20
Сьогодні заступник Голови Держприкордонслужби Сергій Сердюк вручив державну нагороду офіцеру Волинського прикордонного загону Сергію Шевчуку.
Про це повідомили у пресслужбі Волтинського прикордонного загону.
24 лютого прикордонник зустрів в Маріуполі. Туди для подальшого проходження служби приїхав з Волині за місяць до повномасштабного вторгнення. З перших днів разом з іншими військовими мужньо боронили місто від російських загарбників, далі – оборона «Азовсталі» та 7 місяців полону.
У переддень Нового року, в рамках чергового обміну полоненими, Сергія звільнили. Схудлий на тридцять кілограмів, з численними травмами він повернувся додому. А після тривалого лікування та реабілітації знову став у стрій Волинського прикордонного загону.
Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, прикордонника нагороджено медаллю «За військову службу Україні».
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Про це повідомили у пресслужбі Волтинського прикордонного загону.
24 лютого прикордонник зустрів в Маріуполі. Туди для подальшого проходження служби приїхав з Волині за місяць до повномасштабного вторгнення. З перших днів разом з іншими військовими мужньо боронили місто від російських загарбників, далі – оборона «Азовсталі» та 7 місяців полону.
У переддень Нового року, в рамках чергового обміну полоненими, Сергія звільнили. Схудлий на тридцять кілограмів, з численними травмами він повернувся додому. А після тривалого лікування та реабілітації знову став у стрій Волинського прикордонного загону.
Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, прикордонника нагороджено медаллю «За військову службу Україні».
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