Сьогодні до Луцька прибуває Гуманітарна місія «На щиті»
Сьогодні, 14:32
Сьогодні, 25 травня, до Луцька прибуває Гуманітарна місія "На щиті", яка повертає додому тіла Героїв, які загинули на війні від рук російських окупантів.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Зустріч полеглих захисників запланована орієнтовно о 18:00-20:00. В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла Героїв, які полягли в бою проти окупантів. Зустрічаємо при в'їзді до Луцька. Збір о 18:30 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ", - наголосила волонтерка.
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.
"Зустріч полеглих захисників запланована орієнтовно о 18:00-20:00. В рамках Цивільно-військового співробітництва на Волинь повертають тіла Героїв, які полягли в бою проти окупантів. Зустрічаємо при в'їзді до Луцька. Збір о 18:30 на АЗС «King Oil». Супроводжуємо через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулицю Стефаника", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату час та місце поховання кожного Героя – буде повідомлено окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.
"Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно. Вічна слава Героям, які повертаються «НА ЩИТІ", - наголосила волонтерка.
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