На війні загинув снайпер з Волині Микола Гапонюк: без батька залишилися троє донечок

На війні загинув снайпер з Волині Микола Гапонюк: без батька залишилися троє донечок
Велимченська громада на Волині втратила ще одного воїна - Гапонюка Миколу Григоровича, 16.12.1974 року народження.

Про це 25 травня повідомила голова громади Анастасія Павлович.

21 травня 2023 року в результаті ворожого обстрілу в районі Берхівського водосховища Донецької області загинув житель села Велимче – солдат, стрілець-снайпер 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 3 механізованої роти механізованого батальйону Гапонюк Микола Григорович.

У березні минулого року він став на захист України, був в окремій танковій бригаді військової частини А7015, до кінця залишався відданим присязі на вірність українському народові.

"Микола завжди був на передовій, готовий ризикувати своїм життям, щоб захистити свою сім'ю, побратимів та країну. Його безстрашність та професіоналізм вразили всіх, хто з ним пліч-о-пліч боровся за нашу свободу й неньку Україну", - йдеться в дописі.

Тіло Миколи Гапонюка доправлять найближчими днями. Про день та порядок чину похорону повідомлять згодом.

"У Миколи Гапонюка, якому тепер назавжди 48 років, лишилися мама, дружина і троє донечок. Співчуття рідним, близьким, друзям", - зазначають у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: війна, Росія, Україна
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