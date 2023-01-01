У Луцьку медики врятували хлопчика, якому в око потрапив дріт від батога





Про це



На фото медики показали око малого пацієнта з проникаючим пораненням та стороннім предметом - дротом з батога.



"Вдома робили невдалу спробу самостійно витягнути дріт. У відділенні офтальмології з центром хірургії ока Волинської обласної дитячої клінічної лікарні хлопчик успішно прооперований", - йдеться в дописі.



Зір дитини відновлено до 100%.



«Практично ніхто не застрахований від такого випадку. Якщо ви бачите стороннє тіло, що частково чи повністю знаходиться в очному яблуці чи вколочене в оболонки ока, не намагайтеся самостійно його видалити. Це дуже небезпечно, оскільки може призвести до додаткової травматизації структур ока та занесення інфекції. Видалення стороннього тіла повинно проводитись лише в умовах медичного закладу», – застерігають у медзакладі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній дитячій лікарні медики врятували хлопчика, якому в око потрапив сторонній предмет.Про це інформують на сторінці Волинського обласного перинатального центру.На фото медики показали око малого пацієнта з проникаючим пораненням та стороннім предметом - дротом з батога."Вдома робили невдалу спробу самостійно витягнути дріт. У відділенні офтальмології з центром хірургії ока Волинської обласної дитячої клінічної лікарні хлопчик успішно прооперований", - йдеться в дописі.Зір дитини відновлено до 100%.«Практично ніхто не застрахований від такого випадку. Якщо ви бачите стороннє тіло, що частково чи повністю знаходиться в очному яблуці чи вколочене в оболонки ока, не намагайтеся самостійно його видалити. Це дуже небезпечно, оскільки може призвести до додаткової травматизації структур ока та занесення інфекції. Видалення стороннього тіла повинно проводитись лише в умовах медичного закладу», – застерігають у медзакладі.

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