У Луцьку медики врятували хлопчика, якому в око потрапив дріт від батога
Сьогодні, 13:20
У Волинській обласній дитячій лікарні медики врятували хлопчика, якому в око потрапив сторонній предмет.
Про це інформують на сторінці Волинського обласного перинатального центру.
На фото медики показали око малого пацієнта з проникаючим пораненням та стороннім предметом - дротом з батога.
"Вдома робили невдалу спробу самостійно витягнути дріт. У відділенні офтальмології з центром хірургії ока Волинської обласної дитячої клінічної лікарні хлопчик успішно прооперований", - йдеться в дописі.
Зір дитини відновлено до 100%.
«Практично ніхто не застрахований від такого випадку. Якщо ви бачите стороннє тіло, що частково чи повністю знаходиться в очному яблуці чи вколочене в оболонки ока, не намагайтеся самостійно його видалити. Це дуже небезпечно, оскільки може призвести до додаткової травматизації структур ока та занесення інфекції. Видалення стороннього тіла повинно проводитись лише в умовах медичного закладу», – застерігають у медзакладі.
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Про це інформують на сторінці Волинського обласного перинатального центру.
На фото медики показали око малого пацієнта з проникаючим пораненням та стороннім предметом - дротом з батога.
"Вдома робили невдалу спробу самостійно витягнути дріт. У відділенні офтальмології з центром хірургії ока Волинської обласної дитячої клінічної лікарні хлопчик успішно прооперований", - йдеться в дописі.
Зір дитини відновлено до 100%.
«Практично ніхто не застрахований від такого випадку. Якщо ви бачите стороннє тіло, що частково чи повністю знаходиться в очному яблуці чи вколочене в оболонки ока, не намагайтеся самостійно його видалити. Це дуже небезпечно, оскільки може призвести до додаткової травматизації структур ока та занесення інфекції. Видалення стороннього тіла повинно проводитись лише в умовах медичного закладу», – застерігають у медзакладі.
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