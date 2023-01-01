Водій Києво-Печерської лаври заперечував існування України, – СБУ

Водій Києво-Печерської лаври заперечував існування України, – СБУ
СБУ повідомила про підозру працівнику Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність штатного водія Києво-Печерської лаври, який заперечував російську збройну агресію і виправдовував захоплення українських територій.

У квітні поточного року фігурант у коментарі одному з вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим «російським», а кордони нашої держави «не зареєстрованими».

Крім того, він сказав журналістці, що «путін не розпочинав війну» проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів назвав «закономірним».

За даними слідства, 56-річний прихильник рашизму ще на початку повномасштабного вторгнення підтримував російських окупантів і заперечував їхні воєнні злочини.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки України.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Водій Києво-Печерської лаври заперечував існування України, – СБУ

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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Теги: Росія, Україна, війна, Києво-Печерська лавра
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