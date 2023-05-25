Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі
Сьогодні, 11:05
Сьогодні, 25 травня, міністри оборони росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі.
Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.
Міністр оборони рф Сергій Шойгу повідомив, що Москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання.
Також він заявив, що Захід веде “неоголошену війну” проти Росії та Білорусі.
Нагадаємо, у березні Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив лідер Білорусі Олександр Лукашенко.
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Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.
Міністр оборони рф Сергій Шойгу повідомив, що Москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання.
Також він заявив, що Захід веде “неоголошену війну” проти Росії та Білорусі.
Нагадаємо, у березні Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив лідер Білорусі Олександр Лукашенко.
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