Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі





Про це повідомляє



Міністр оборони рф Сергій Шойгу повідомив, що Москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання.



Також він заявив, що Захід веде “неоголошену війну” проти Росії та Білорусі.



Нагадаємо, у березні Путін заявив про намір Олександр Лукашенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 25 травня, міністри оборони росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі.Про це повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.Міністр оборони рфповідомив, що Москва збереже контроль над зброєю та будь-якими рішеннями щодо її використання.Також він заявив, що Захід веде “неоголошену війну” проти Росії та Білорусі.Нагадаємо, у березні Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі . При цьому наголосив, що про це його нібито попросив лідер Білорусі

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