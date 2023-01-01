На війні загинув кулеметник з Волині Микола Сахарчук
Сьогодні, 10:40
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Дубівської громади Ковельського району Микола Сахарчук.
У зв'язку із сумною подією у Дубівській громаді з 25 травня оголошується триденна жалоба, - повідомили у громаді.
Микола Сахарчук, житель села Секунь, кулеметник стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7063, загинув мужньо виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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У зв'язку із сумною подією у Дубівській громаді з 25 травня оголошується триденна жалоба, - повідомили у громаді.
Микола Сахарчук, житель села Секунь, кулеметник стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7063, загинув мужньо виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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