На війні загинув кулеметник з Волині Микола Сахарчук

Микола Сахарчук.



У зв'язку із сумною подією у Дубівській громаді з 25 травня оголошується триденна жалоба, -



Микола Сахарчук, житель села Секунь, кулеметник стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7063, загинув мужньо виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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