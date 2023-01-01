На війні загинув кулеметник з Волині Микола Сахарчук

На війні загинув кулеметник з Волині Микола Сахарчук
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Дубівської громади Ковельського району Микола Сахарчук.

У зв'язку із сумною подією у Дубівській громаді з 25 травня оголошується триденна жалоба, - повідомили у громаді.

Микола Сахарчук, житель села Секунь, кулеметник стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7063, загинув мужньо виконуючи військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сухо і без опадів: розповіли, якою буде погода на Волині на початку літа
Сьогодні, 11:00
Як вибрати лікаря за допомогою Medcard24*
Сьогодні, 10:46
На війні загинув кулеметник з Волині Микола Сахарчук
Сьогодні, 10:40
Чоловіків, які незаконно виїхали з України, після повернення чекає покарання: готують законопроект
Сьогодні, 10:30
Війна забрала життя Героя з Луцького району Анатолія Колошви
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
Чоловіків, які незаконно виїхали з України, після повернення чекає покарання: готують законопроект Чоловіків, які незаконно виїхали з України, після повернення чекає покарання: готують законопроект
Сьогодні, 10:30
Війна забрала життя Героя з Луцького району Анатолія Колошви Війна забрала життя Героя з Луцького району Анатолія Колошви
Сьогодні, 10:20
Уламок від міни потрапив під серце: Буданов вперше розповів про важке поранення на фронті Уламок від міни потрапив під серце: Буданов вперше розповів про важке поранення на фронті
Сьогодні, 10:15
Збройні сили ліквідували за добу ще 500 окупантів Збройні сили ліквідували за добу ще 500 окупантів
Сьогодні, 09:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі
Сьогодні, 11:05
 0
Сухо і без опадів: розповіли, якою буде погода на Волині на початку літа
Сьогодні, 11:00
 0
Як вибрати лікаря за допомогою Medcard24*
Сьогодні, 10:46
 0
На війні загинув кулеметник з Волині Микола Сахарчук
Сьогодні, 10:40
 0
Чоловіків, які незаконно виїхали з України, після повернення чекає покарання: готують законопроект
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8