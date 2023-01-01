На Волині горіла вантажівка, контейнер для сміття та господарські будівлі

Минулої доби рятувальники ліквідували 5 пожеж на території Волинської області.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.24 травня на лінії 101 надійшло 6 повідомлень про пожежі, що трапилися у Луцькому, Ковельському і Камінь-Каширському районах. Силами пожежно-рятувальних підрозділів усі пожежі ліквідовані, потерпілих та жертв немає.24 травня о 09:39 рятувальники 1 ДПРЧ ліквідували горіння в контейнері для відходів вантажного сміттєвоза у с. Підгайці Луцького району. Імовірно, до пожежі призвело занесення малокалорійного джерела запалювання невстановленою особою.У Камені-Каширському бійці 8 ДПРЧ ліквідували горіння у моторному відсіку вантажівки, спричинене, попередньо, несправністю електричної системи автомобіля.У другій половині дня рятувальники ДСНС ліквідували пожежі в господарських будівлях – у с. Білин Ковельської громади, в с. Соловичі Турійської громади та в с. Любче Копачівської громади.