Російський танк під час бою розстріляв свою ж піхоту. ВІДЕО

Російський танк під час бою розстріляв свою ж піхоту. ВІДЕО
Бійці 67-ої окремої механізованої бригади ДУК зафіксували момент того, як російський танк розстріляв свою ж піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікували у соцмережі.

"Рашка - село дурнів. Танкіст не роздуплився, що він біоя своїх позицій, а орк від своїх танкістів такого не очікував. Прекрасна робота. Так тримати", - йдеться у дописі до відео.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: танк, війна, курйоз, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російський танк під час бою розстріляв свою ж піхоту. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Учні Луцької художньої школи продали роботи на аукціоні в США і купили авто для військових
Сьогодні, 06:31
Перед стартом купального сезону на Волині перевіряють водойми. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Електронна черга на проходження ВЛК почала діяти у ще 8 містах
Сьогодні, 03:41
У волинській громаді взялися виготовляти контейнери для сортування сміття. ФОТО
Сьогодні, 02:18
Схожі новини
Дивилися кіно на броні: українські захисники дроном знищили російський танк і 15 окупантів Дивилися кіно на броні: українські захисники дроном знищили російський танк і 15 окупантів
24 липень, 2022, 14:20
Російські окупанти збили свій безпілотник, бо переплутали його з Байрактаром Російські окупанти збили свій безпілотник, бо переплутали його з Байрактаром
13 березень, 2022, 22:25
Україна вже успішно застосовує ракети Storm Shadow, – Резніков Україна вже успішно застосовує ракети Storm Shadow, – Резніков
24 травень, 20:22
У росії заявили, що будуть «звільняти» Білорусь, якщо народ повстане проти Лукашенка У росії заявили, що будуть «звільняти» Білорусь, якщо народ повстане проти Лукашенка
24 травень, 19:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російський танк під час бою розстріляв свою ж піхоту. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
 0
Учні Луцької художньої школи продали роботи на аукціоні в США і купили авто для військових
Сьогодні, 06:31
 0
Перед стартом купального сезону на Волині перевіряють водойми. ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
Електронна черга на проходження ВЛК почала діяти у ще 8 містах
Сьогодні, 03:41
 0
У волинській громаді взялися виготовляти контейнери для сортування сміття. ФОТО
Сьогодні, 02:18
 0
Медіа
відео
1/8