Російський танк під час бою розстріляв свою ж піхоту. ВІДЕО
Сьогодні, 07:33
Бійці 67-ої окремої механізованої бригади ДУК зафіксували момент того, як російський танк розстріляв свою ж піхоту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікували у соцмережі.
"Рашка - село дурнів. Танкіст не роздуплився, що він біоя своїх позицій, а орк від своїх танкістів такого не очікував. Прекрасна робота. Так тримати", - йдеться у дописі до відео.
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Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікували у соцмережі.
"Рашка - село дурнів. Танкіст не роздуплився, що він біоя своїх позицій, а орк від своїх танкістів такого не очікував. Прекрасна робота. Так тримати", - йдеться у дописі до відео.
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