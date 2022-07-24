Російський танк під час бою розстріляв свою ж піхоту. ВІДЕО





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"Рашка - село дурнів. Танкіст не роздуплився, що він біоя своїх позицій, а орк від своїх танкістів такого не очікував. Прекрасна робота. Так тримати", - йдеться у дописі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 67-ої окремої механізованої бригади ДУК зафіксували момент того, як російський танк розстріляв свою ж піхоту.Як повідомляє Цензор.НЕТ , відеозапис опублікували у соцмережі."Рашка - село дурнів. Танкіст не роздуплився, що він біоя своїх позицій, а орк від своїх танкістів такого не очікував. Прекрасна робота. Так тримати", - йдеться у дописі до відео.

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