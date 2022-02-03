У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який загубився і не орієнтувався у просторі

У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який загубився і не орієнтувався у просторі
Патрульні знайшли рідних літнього чоловіка, який загубився в Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"На проспекті Волі чоловік похилого віку не орієнтується в просторі та не може самостійно пересуватись", — таке повідомлення учора зранку надійшло на лінію 102 від небайдужої громадянки. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські.

Прибувши на місце, інспектори й справді виявили дідуся, який виглядав дуже розгубленим. Чоловік назвав своє ім’я та прізвище, однак не зміг пригадати, хто його рідні та де він мешкає.
У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який загубився і не орієнтувався у просторі

Патрульним вдалося з’ясувати контактний номер телефону зятя. Поліцейські зв’язалися з ним, і невдовзі родич приїхав та забрав свого тестя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, патрульні, дідусь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перед початком пляжного сезону епідеміологи у Луцьку перевірили водойми: які результати
Сьогодні, 16:05
У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який загубився і не орієнтувався у просторі
Сьогодні, 15:50
Перейшла за посиланням у фейсбуці про допомогу від «Дії»: лучанка потрапила на гачок шахраїв
Сьогодні, 15:43
На Волині чоловік на вулиці побив односельця та чинив опір при затриманні поліцією
Сьогодні, 15:19
Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Герой з Волині Дмитро Бісюк
Сьогодні, 15:07
Схожі новини
На Рівненщині знайшли дідуся з Луцька, який заблукав. ФОТО На Рівненщині знайшли дідуся з Луцька, який заблукав. ФОТО
04 лютий, 16:13
У Луцьку заблукав 85-річний дідусь: патрульні доправили його додому У Луцьку заблукав 85-річний дідусь: патрульні доправили його додому
03 лютий, 2022, 12:53
У Луцьку патрульні супроводили до лікарні авто з сильно травмованою дитиною. ВІДЕО У Луцьку патрульні супроводили до лікарні авто з сильно травмованою дитиною. ВІДЕО
29 травень, 18:05
У Луцьку жінка із 4-річною дитиною з інвалідністю опинилися в безвихідній ситуації У Луцьку жінка із 4-річною дитиною з інвалідністю опинилися в безвихідній ситуації
29 травень, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перед початком пляжного сезону епідеміологи у Луцьку перевірили водойми: які результати
Сьогодні, 16:05
 0
У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який загубився і не орієнтувався у просторі
Сьогодні, 15:50
 0
Перейшла за посиланням у фейсбуці про допомогу від «Дії»: лучанка потрапила на гачок шахраїв
Сьогодні, 15:43
 0
На Волині чоловік на вулиці побив односельця та чинив опір при затриманні поліцією
Сьогодні, 15:19
 0
Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Герой з Волині Дмитро Бісюк
Сьогодні, 15:07
 0
Медіа
відео
1/8