У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який загубився і не орієнтувався у просторі

Патрульні знайшли рідних літнього чоловіка, який загубився в Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."На проспекті Волі чоловік похилого віку не орієнтується в просторі та не може самостійно пересуватись", — таке повідомлення учора зранку надійшло на лінію 102 від небайдужої громадянки. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські.Прибувши на місце, інспектори й справді виявили дідуся, який виглядав дуже розгубленим. Чоловік назвав своє ім’я та прізвище, однак не зміг пригадати, хто його рідні та де він мешкає.Патрульним вдалося з’ясувати контактний номер телефону зятя. Поліцейські зв’язалися з ним, і невдовзі родич приїхав та забрав свого тестя.