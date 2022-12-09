Перейшла за посиланням у фейсбуці про допомогу від «Дії»: лучанка потрапила на гачок шахраїв

Лише протягом минулого тижня потерпілими від такого виду шахрайств стали більше 20 волинян. Вони переходили за певним посиланням, вказаним у рекламі грошової допомоги, натискали комбінацію цифр, вводили дані своєї банківської картки, пароль та CCV-код (це три цифри на звороті картки), після чого з їхньої власної картки були списані всі гроші.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Так зробила і 38-річна лучанка, яка перейшла за посиланням у соціальній мережі, щоб отримати грошову допомогу нібито від «ДІЇ». Знайшла вона це оголошення у фейсбуці. В результаті – безповоротно позбулась майже 10 тисяч гривень.У поліції закликають: якщо ви натрапили в соцмережах чи інтернеті на рекламу грошової допомоги від ДІЇ, ООН, ЄС, Червоного Хреста та інших організацій, ігноруйте та блокуйте її. Будь-яка соціальна допомога не призначається в соцмережах та інтернеті, а лише в державних соціальних органах, у ЦНАПі.Старший оперуповноважений управління карного розшуку ГУНПрадить: «У жодному разі не залишайте свої прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані і дані банківських карток на ресурсах, які пропонують таку допомогу. Якщо натрапили на повідомлення про неочікуваний виграш призу/грошей, також ігноруйте його. У вас просто хочуть виманити конфіденційні дані (паролі, рахунки, коди), аби вкрасти гроші з карток. І таких випадків досить багато, люди ведуться на те, щоб на перший погляд швидко отримати кілька сотень гривень, а насправді втрачають десятки, а то й сотні тисяч гривень власних коштів».Це підтверджує і директорка департаменту ЦНАП у м. Луцьку. За словами посадовиці, у ЦНАПі чи в профільних підрозділах, які опікуються соціальним захистом населення, можна отримати всю необхідну інформацію про грошову допомогу, що чинна на даний час.«Якщо би така допомога виплачувалась, то представники тієї чи іншої організації перебували б у нас у ЦНАПі, надавали б консультації, роз’яснення. І таке раніше дійсно було, але кошти призначались лише соціально вразливим внутрішньо переміщеним особам. Крім того, якби кожен українець мав змогу отримати гроші від ООН, як це вказують шахраї у соціальних мережах чи телеграмі, то ми б інформували про це і на своїх офіційних сторінках. Але цього наразі немає. Тому закликаємо перевіряти інформацію на сайтах офіційних державних органів. Для зручності радимо всім нашим відвідувачам, якщо в них є змога, встановити додаток ДІЯ на мобільний пристрій, щоб слідкувати за оновленням інформації», - зауважила Лариса Карп’як.