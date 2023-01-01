Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Герой з Волині Дмитро Бісюк

Дмитро Бісюк.



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"Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув наш захисник, 31-річний любомльчанин – Дмитро Сергійович Бісюк. Герой до останнього подиху залишався вірним рідній державі та українському народу. Висловлюємо найщиріші співчуття близьким та родині загиблого, розділяємо з ними біль утрати", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що траурний кортеж з тілом загиблого прибуде в Любомль завтра, 31 травня. Про точний час прибуття повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув волинянинПро це повідомили у Любомльській громаді."Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув наш захисник, 31-річний любомльчанин – Дмитро Сергійович Бісюк. Герой до останнього подиху залишався вірним рідній державі та українському народу. Висловлюємо найщиріші співчуття близьким та родині загиблого, розділяємо з ними біль утрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що траурний кортеж з тілом загиблого прибуде в Любомль завтра, 31 травня. Про точний час прибуття повідомлять згодом.

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