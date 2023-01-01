Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Герой з Волині Дмитро Бісюк

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Герой з Волині Дмитро Бісюк
У бою з російськими окупантами загинув волинянин Дмитро Бісюк.

Про це повідомили у Любомльській громаді.

"Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув наш захисник, 31-річний любомльчанин – Дмитро Сергійович Бісюк. Герой до останнього подиху залишався вірним рідній державі та українському народу. Висловлюємо найщиріші співчуття близьким та родині загиблого, розділяємо з ними біль утрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що траурний кортеж з тілом загиблого прибуде в Любомль завтра, 31 травня. Про точний час прибуття повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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