В Україні знизили граничний вік для призовників до 25 років





Про це повідомляють народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, пише



За відповідний законопроєкт №9281 проголосували 304 народні депутати. Рішення ухвалили у цілому, тепер документ чекає на підпис президента.



Нагадаємо, такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні Сили України.



Там пояснювали, що під час дії режиму воєнного стану немає потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.



По-перше, оскільки призовники щороку прибувають до військкоматів, зокрема для проходження медоглядів, це призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медпрацівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.



По-друге, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.



«Ураховуючи значну увагу суспільства до питань, пов’язаних із військовим обліком громадян та мобілізацією, варто зазначити, що всі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими та безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення нашої перемоги», — заявили в Міноборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років.Про це повідомляють народні депутатита, пише Громадське За відповідний законопроєкт №9281 проголосували 304 народні депутати. Рішення ухвалили у цілому, тепер документ чекає на підпис президента.Нагадаємо, такі зміни до законодавства щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників спільно напрацювали Міністерство оборони та Збройні Сили України.Там пояснювали, що під час дії режиму воєнного стану немає потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.По-перше, оскільки призовники щороку прибувають до військкоматів, зокрема для проходження медоглядів, це призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медпрацівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється.По-друге, тривале перебування на військовому обліку призовників під час дії воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.«Ураховуючи значну увагу суспільства до питань, пов’язаних із військовим обліком громадян та мобілізацією, варто зазначити, що всі ініціативи Сил оборони України, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави, є обґрунтованими, погодженими з іншими урядовими та безпековими структурами та мають на меті виключно оптимізацію процесів задля наближення нашої перемоги», — заявили в Міноборони.

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