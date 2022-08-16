Верховна Рада підтримала довші відпустки та повернення доплат військовим





Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко, Вікторія Сюмар та Ярослав Железняк, пише



За відповідний законопроєкт № 9342 поголосували 333 народні депутати. Наразі він ухвалений у першому читанні та очікує голосування у другому, коли буде остаточне ухвалення.



Як пояснюють народні депутати, після ухвалення цього документа, військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану — 30 днів щорічної та 10 днів — за сімейними обставинами.



Зараз закон визначає, що під час воєнного стану військовим можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення. Кожну із цих відпусток можуть надати не більш як на 10 днів. Частину щорічної основної відпустки можуть надати один раз протягом року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військових певної категорії у підрозділі.



Повернення виплат



Також у документі забезпечуються виплати додаткової винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану від 30 до 100 тисяч грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань.



Також у документі зазначені додаткові виплати у розмірі 6 тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби для строковиків.



Окрім того, доплати 6000 грн/місяць передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби. Железняк наголошує: під час лікування і два місяці до лікування поранений отримає зарплату та ту винагороду, яку отримував до цього (30-100 тисяч гривень).



Для курсантів виплачується додаткова винагорода у 2 350 гривень на місяць. Для інструкторів — розмір додаткової винагороди — у залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тисяч гривень), визначається керівниками сектору безпеки та оборони України.



За словами Железняка, орієнтовно це потягне витрати до 10 млрд грн з бюджету: «В цьому році це 1,9 млрд грн до кінця року, але це без врахування доплати інструкторам».



Хіба депутати вже не повертали доплати військовим?



У квітня Верховна Рада підтримала повернення на час воєнного стану 30 тисяч гривень доплат для військових, поліцейських та інших через поправку до законопроєкту №8312. Нинішня ініціатива про виплати військовим буде йде на заміну цієї поправки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, за яким військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану, а також забезпечується додаткова винагорода військовослужбовцям від 30 до 100 тисяч гривень.Про це повідомляють народні депутати, пише Громадське За відповідний законопроєкт № 9342 поголосували 333 народні депутати. Наразі він ухвалений у першому читанні та очікує голосування у другому, коли буде остаточне ухвалення.Як пояснюють народні депутати, після ухвалення цього документа, військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану — 30 днів щорічної та 10 днів — за сімейними обставинами.Зараз закон визначає, що під час воєнного стану військовим можуть надавати частину щорічної основної відпустки, а також відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення. Кожну із цих відпусток можуть надати не більш як на 10 днів. Частину щорічної основної відпустки можуть надати один раз протягом року за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військових певної категорії у підрозділі.Також у документі забезпечуються виплати додаткової винагороди військовослужбовцям під час дії воєнного стану від 30 до 100 тисяч грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань.Також у документі зазначені додаткові виплати у розмірі 6 тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби для строковиків.Окрім того, доплати 6000 грн/місяць передбачені для військовослужбовців, які отримали травму (поранення, контузію, каліцтво) під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби. Железняк наголошує: під час лікування і два місяці до лікування поранений отримає зарплату та ту винагороду, яку отримував до цього (30-100 тисяч гривень).Для курсантів виплачується додаткова винагорода у 2 350 гривень на місяць. Для інструкторів — розмір додаткової винагороди — у залежності від рівня, інтенсивності та напрямків підготовки (10-30 тисяч гривень), визначається керівниками сектору безпеки та оборони України.За словами Железняка, орієнтовно це потягне витрати до 10 млрд грн з бюджету: «В цьому році це 1,9 млрд грн до кінця року, але це без врахування доплати інструкторам».У квітня Верховна Рада підтримала повернення на час воєнного стану 30 тисяч гривень доплат для військових, поліцейських та інших через поправку до законопроєкту №8312. Нинішня ініціатива про виплати військовим буде йде на заміну цієї поправки.

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