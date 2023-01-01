Путін хоче захопити Білорусь, його мета – відновлення СРСР, – Зеленський

Путін хоче захопити Білорусь, його мета – відновлення СРСР, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що метою життя диктатора Володимира Путіна є відновлення СРСР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.

Зеленський заявив, що кінцевою метою Путіна є відновлення СРСР. Оскільки досягти дипломатично цього неможливо, то РФ випробувала всі види погроз та шантажу, зокрема через енергетику.

"Не вдалося. Потім він вирішив стати відвертим агресором. Вони вбивають і катують незліченну кількість мирних жителів і навіть погрожують ядерною катастрофою, окупуючи атомні електростанції", - сказав президент.

Глава держави заявив, що Путін хоче лише воювати та знищити українців під корінь.

"Наступна ціль Путіна - Білорусь. Він поглинає білоруську металургію. Сьогоднішній Путін явно інша людина, ніж ми бачили раніше. Важко говорити з Путіним до того, як він виведе усі свої війська з території України", - підсумував він.

Нагадаємо, що президент рф Володимир Путін зосередився на зміцненні економічного контролю над Білоруссю.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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