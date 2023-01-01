Путін хоче захопити Білорусь, його мета – відновлення СРСР, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що метою життя диктатора Володимира Путіна є відновлення СРСР.



Як передає



Зеленський заявив, що кінцевою метою Путіна є відновлення СРСР. Оскільки досягти дипломатично цього неможливо, то РФ випробувала всі види погроз та шантажу, зокрема через енергетику.



"Не вдалося. Потім він вирішив стати відвертим агресором. Вони вбивають і катують незліченну кількість мирних жителів і навіть погрожують ядерною катастрофою, окупуючи атомні електростанції", - сказав президент.



Глава держави заявив, що Путін хоче лише воювати та знищити українців під корінь.



"Наступна ціль Путіна - Білорусь. Він поглинає білоруську металургію. Сьогоднішній Путін явно інша людина, ніж ми бачили раніше. Важко говорити з Путіним до того, як він виведе усі свої війська з території України", - підсумував він.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що метою життя диктаторає відновлення СРСР.Як передає Цензор.НЕТ , про це глава держави заявив в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun.Зеленський заявив, що кінцевою метою Путіна є відновлення СРСР. Оскільки досягти дипломатично цього неможливо, то РФ випробувала всі види погроз та шантажу, зокрема через енергетику."Не вдалося. Потім він вирішив стати відвертим агресором. Вони вбивають і катують незліченну кількість мирних жителів і навіть погрожують ядерною катастрофою, окупуючи атомні електростанції", - сказав президент.Глава держави заявив, що Путін хоче лише воювати та знищити українців під корінь."Наступна ціль Путіна - Білорусь. Він поглинає білоруську металургію. Сьогоднішній Путін явно інша людина, ніж ми бачили раніше. Важко говорити з Путіним до того, як він виведе усі свої війська з території України", - підсумував він.Нагадаємо, що президент рф Володимир Путін зосередився на зміцненні економічного контролю над Білоруссю

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